Los desgarradores mensajes tras el accidente y muerte del delivery: "Dios se lo llevó porque es un guerrero"

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Accidente en Salta: los mensajes llenos de dolor y tristeza

"Siempre fuiste un pibe bueno y te toca a vos Mauro. Te voy a extrañar lokito", rezaba uno de los comentarios que más conmovió a los usuarios, reflejando la impotencia ante la pérdida de un chico que simplemente estaba trabajando para ganarse el pan.

“Que descanse en paz. Dios se lo llevó porque es un guerrero. Seguro que Dios lo ha bendecido. Abrazo amigo”, posteó un colega tras el accidente y muerte del chico.

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El cariño que Mauro había sembrado en su entorno quedó en evidencia en cada palabra que le dedicaron. "Mi bello ángel Q.E.P.D. Siempre vas a estar presente", escribió otra usuaria, sumándose a la inmensa cantidad de dedicatorias que destacaban su compañerismo, su esfuerzo y su don de gente.

Sus colegas del rubro, nucleados en aplicaciones y locales gastronómicos, también expresaron su desconcierto y tristeza al recordar que, pocas horas antes, estaba con ellos en las calles.

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Una madrugada fatal tras el accidente en Salta

De acuerdo con los datos periciales recabados y las primeras versiones policiales, el fatal accidente tuvo lugar en la zona norte de la capital de Salta, más precisamente en la avenida 17 de Junio del barrio Ciudad del Milagro.

Corimayo circulaba a bordo de su moto cuando, por razones que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) aún intenta establecer, se estrelló de lleno contra un container de gran porte que permanecía estacionado en la calle, dando paso a una triste tragedia.

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Cuando sus compañeros notaron que uno de los suyos no regresaba del viaje de reparto, el temor los invadió. La confirmación de que el cuerpo que yacía en el asfalto era el de Mauro destrozó a su entorno y reavivó de inmediato un reclamo latente: la falta de seguridad vial, la poca iluminación en algunas zonas y el peligro constante al que se exponen los repartidores, quienes muchas veces son invisibles en medio del frenesí de la noche.