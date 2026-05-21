Tres personas de 79, 63 y 60 años fueron rescatadas este jueves por la tarde luego de que la embarcación en la que navegaban se diera vuelta en aguas del dique El Carrizal. Las víctimas sufrieron hipotermia y debieron ser asistidas por personal policial y de emergencias.
Dramático rescate en El Carrizal: salvaron a 3 adultos mayores con hipotermia tras el vuelco de su bote
Las víctimas de 79, 63 y 60 años quedaron varios minutos debajo del agua, hasta que los Bomberos los rescataron
El episodio ocurrió alrededor de las 17.14 a la altura del camping SiTraVi, en jurisdicción de la Subcomisaría El Carrizal. Todo comenzó cuando un llamado alertó al Cuartel de Bomberos de la delegación Carrizal sobre el vuelco de un bote en el embalse.
De inmediato se desplazó un operativo de rescate hacia la zona. Al llegar, efectivos policiales encontraron la embarcación completamente dada vuelta en medio del agua y a sus ocupantes en una situación de riesgo por las bajas temperaturas.
Las víctimas fueron identificadas como J. E., de 79 años; P. N., de 63; y J. A., de 60. Los tres lograron ser rescatados con vida y presentaban síntomas de hipotermia tras permanecer varios minutos en el agua.
Luego de recibir asistencia, fueron trasladados hasta la orilla del dique, donde aguardaban familiares. Según indicaron fuentes policiales, pese al dramático momento vivido, ninguno sufrió heridas de gravedad.