Dramático rescate en El Carrizal: salvaron a 3 adultos mayores con hipotermia tras el vuelco de su bote

El episodio ocurrió alrededor de las 17.14 a la altura del camping SiTraVi, en jurisdicción de la Subcomisaría El Carrizal. Todo comenzó cuando un llamado alertó al Cuartel de Bomberos de la delegación Carrizal sobre el vuelco de un bote en el embalse.

De inmediato se desplazó un operativo de rescate hacia la zona. Al llegar, efectivos policiales encontraron la embarcación completamente dada vuelta en medio del agua y a sus ocupantes en una situación de riesgo por las bajas temperaturas.