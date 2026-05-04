Tres mujeres fueron auxiliadas por la Patrulla de Rescate en el cerro Nahuel

Un llamado al 911 alertó alrededor de las 16 del domingo que 3 mujeres de 55 y 58 años no podían continuar el descenso debido a que una de ellas no se sentía bien, por lo que pidieron auxilio.

Inmediatamente se le dio aviso a la Patrulla de Rescate y uno de los efectivos se comunicó con las víctimas, quien le dio detalles de la situación y el lugar exacto donde se habían quedado en la Quebrada de los Claveles.