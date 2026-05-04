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En Cacheuta

Tres mujeres fueron auxiliadas por la Patrulla de Rescate en el cerro Nahuel

Una de las mujeres se descompensó cuando descendían del cerro en Cacheuta y llamaron al 911. La Patrulla de Rescate las ayudó a regresar

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Una de las andinistas se había descompensado en el descenso de un cerro de Cacheuta y fueron auxiliadas por la Patrulla de Rescate.

Una de las andinistas se había descompensado en el descenso de un cerro de Cacheuta y fueron auxiliadas por la Patrulla de Rescate.

Foto: Ministerio de Seguridad

La Patrulla de Rescate asistió a 3 mujeres que habían subido el cerro Nahuel, en Cacheuta, pero al descender una de ellas se descompensó y necesitó ayuda para bajar. Las andinistas regresaron sanas y salvas.

Un llamado al 911 alertó alrededor de las 16 del domingo que 3 mujeres de 55 y 58 años no podían continuar el descenso debido a que una de ellas no se sentía bien, por lo que pidieron auxilio.

Inmediatamente se le dio aviso a la Patrulla de Rescate y uno de los efectivos se comunicó con las víctimas, quien le dio detalles de la situación y el lugar exacto donde se habían quedado en la Quebrada de los Claveles.

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La Patrulla de Rescate acudi&oacute; al llamado de 3 mujeres que no pod&iacute;an continuar el descenso del cerro Nahuel, en Cacheuta.

La Patrulla de Rescate acudió al llamado de 3 mujeres que no podían continuar el descenso del cerro Nahuel, en Cacheuta.

El operativo de la Patrulla de Rescate

Los rescatistas llegaron al lugar e hicieron contacto con las andinistas, a quienes asistieron para continuar con el descenso del cerro Nahuel, en Cacheuta.

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Las mujeres fueron acompa&ntilde;adas por la Patrulla de Rescate hasta el estacionamiento desde donde se fueron en sus propios medios.

Las mujeres fueron acompañadas por la Patrulla de Rescate hasta el estacionamiento desde donde se fueron en sus propios medios.

Sin problemas, las mujeres bajaron y llegaron junto a la Patrulla de Rescate hasta el lugar donde tenían sus vehículos estacionados. Allí aseguraron que estaban bien y que no necesitaban la asistencia de una ambulancia en el lugar.

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