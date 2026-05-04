La Patrulla de Rescate asistió a 3 mujeres que habían subido el cerro Nahuel, en Cacheuta, pero al descender una de ellas se descompensó y necesitó ayuda para bajar. Las andinistas regresaron sanas y salvas.
Tres mujeres fueron auxiliadas por la Patrulla de Rescate en el cerro Nahuel
Una de las mujeres se descompensó cuando descendían del cerro en Cacheuta y llamaron al 911. La Patrulla de Rescate las ayudó a regresar
Un llamado al 911 alertó alrededor de las 16 del domingo que 3 mujeres de 55 y 58 años no podían continuar el descenso debido a que una de ellas no se sentía bien, por lo que pidieron auxilio.
Inmediatamente se le dio aviso a la Patrulla de Rescate y uno de los efectivos se comunicó con las víctimas, quien le dio detalles de la situación y el lugar exacto donde se habían quedado en la Quebrada de los Claveles.
El operativo de la Patrulla de Rescate
Los rescatistas llegaron al lugar e hicieron contacto con las andinistas, a quienes asistieron para continuar con el descenso del cerro Nahuel, en Cacheuta.
Sin problemas, las mujeres bajaron y llegaron junto a la Patrulla de Rescate hasta el lugar donde tenían sus vehículos estacionados. Allí aseguraron que estaban bien y que no necesitaban la asistencia de una ambulancia en el lugar.