Dijo "estoy consciente y tengo mis cinco sentidos" pero manejaba con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ANSV_Ar/status/2051283015628697629&partner=&hide_thread=false “TENGO MIS CINCO SENTIDOS Y ESTOY BIEN”: MANEJABA CON 1,76 DE ALCOHOL



Un conductor fue detenido en Neuquén en un control de la ANSV. Licencia y el vehículo retenidos.



El alcohol:

* afecta el juicio

* reduce la atención

* disminuye los reflejos



Si tomas, no manejes. pic.twitter.com/OcHkK48T2n — Seguridad Vial (@ANSV_Ar) May 4, 2026

El conductor alcoholizado en Neuquén

El hombre de 47 años fue interceptado en Neuquén durante un operativo de control vehicular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre la Ruta Provincial 7. En este caso en particular, el test de alcoholemia arrojó que conducía con 1.76 gramos de alcohol en sangre.

“Me equivoqué, no debí hacer estas cosas", dijo el conductor en un intento por explicar la situación. Sin embargo, el test de alcoholemia arrojó resultado positivo, por lo que se trata de una grave infracción y por la que deberá pagar una multa millonaria.

Conforme al video que difundieron desde la ANSV en las redes sociales, se logra escuchar que el conductor neuquino pretendió evitar problemas: “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”. Sin embargo, como consecuencia, se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir. Además, deberá afrontar una multa que podría alcanzar los $7.200.000.

“El consumo de alcohol al volante afecta el discernimiento, enlentece los reflejos y reduce la atención y la agudeza visual. También puede generar una falsa sensación de seguridad y desinhibición, lo que incrementa considerablemente el riesgo de provocar siniestros viales”, explicaron desde la ANSV.