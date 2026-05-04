Más allá de la preocupación por la frecuencia con que las autoridades encuentran conductores ebrios en distintos puntos de país, siempre surge algún episodio particular que vale la pena destacar. Y el de un control de alcoholemia que ocurrió en Neuquén en los últimos días, dio la talla.
Dijo "estoy consciente y tengo mis cinco sentidos" pero manejaba con casi 2 gramos de alcohol en sangre
se trata de un hombre que fue atrapado no sólo con un resultado positivo de alcoholemia, y por mucho, sino también bromeando sobre al situación con las autoridades viales
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suele difundir en su redes sociales distintos controles vehicular que realiza donde se encuentran conductores con altos grados de alcoholemia.
En este caso en particular, se trata de un hombre que fue atrapado no sólo con un resultado positivo, y por mucho, sino también bromeando sobre al situación con las autoridades viales.
El conductor alcoholizado en Neuquén
El hombre de 47 años fue interceptado en Neuquén durante un operativo de control vehicular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre la Ruta Provincial 7. En este caso en particular, el test de alcoholemia arrojó que conducía con 1.76 gramos de alcohol en sangre.
“Me equivoqué, no debí hacer estas cosas", dijo el conductor en un intento por explicar la situación. Sin embargo, el test de alcoholemia arrojó resultado positivo, por lo que se trata de una grave infracción y por la que deberá pagar una multa millonaria.
Conforme al video que difundieron desde la ANSV en las redes sociales, se logra escuchar que el conductor neuquino pretendió evitar problemas: “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”. Sin embargo, como consecuencia, se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir. Además, deberá afrontar una multa que podría alcanzar los $7.200.000.
“El consumo de alcohol al volante afecta el discernimiento, enlentece los reflejos y reduce la atención y la agudeza visual. También puede generar una falsa sensación de seguridad y desinhibición, lo que incrementa considerablemente el riesgo de provocar siniestros viales”, explicaron desde la ANSV.