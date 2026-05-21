Un violento episodio se registró este miércoles al mediodía en el Cementerio de Maipú, cuando un hombre fue detenido acusado de atacar con un arma blanca a un trabajador del lugar tras una discusión vinculada con placas de bronce.
Un ex empleado atacó con un cuchillo a un trabajador del Cementerio de Maipú tras una discusión
El agresor, un ex trabajador del lugar, habría discutido con empleados por placas de bronce antes de atacar a un hombre de 62 años
El hecho ocurrió cerca de las 12 en el predio ubicado en calles Barcala y Patagonia.
Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó que un hombre armado había ingresado al cementerio y estaba protagonizando disturbios.
Al llegar, efectivos policiales entrevistaron a la víctima, un trabajador de 62 años, quien tenía una herida cortante superficial en la frente.
Según relató el hombre, el agresor sería un ex empleado del cementerio que llegó al lugar y comenzó una discusión relacionada con placas de bronce. En medio del conflicto, sacó un arma blanca y lo atacó.
Tras la agresión se produjo una pelea entre trabajadores del cementerio y el sospechoso, quien se dio a la fuga antes de la llegada de la Policía.
Con las características físicas aportadas por testigos y empleados, los efectivos montaron patrullajes en la zona y lograron localizar al acusado en las inmediaciones del barrio Reconquista.
El sospechoso de 33 años quedó detenido y a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.
En tanto, la víctima recibió asistencia médica por parte de profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.