Un ex empleado atacó con un cuchillo a un trabajador del Cementerio de Maipú tras una discusión

Móviles policiales, (10).jpeg El hombre fue detenido. Imagen ilustrativa. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Al llegar, efectivos policiales entrevistaron a la víctima, un trabajador de 62 años, quien tenía una herida cortante superficial en la frente.

Según relató el hombre, el agresor sería un ex empleado del cementerio que llegó al lugar y comenzó una discusión relacionada con placas de bronce. En medio del conflicto, sacó un arma blanca y lo atacó.

Tras la agresión se produjo una pelea entre trabajadores del cementerio y el sospechoso, quien se dio a la fuga antes de la llegada de la Policía.

Con las características físicas aportadas por testigos y empleados, los efectivos montaron patrullajes en la zona y lograron localizar al acusado en las inmediaciones del barrio Reconquista.

El sospechoso de 33 años quedó detenido y a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

En tanto, la víctima recibió asistencia médica por parte de profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.