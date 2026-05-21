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Violencia

Un ex empleado atacó con un cuchillo a un trabajador del Cementerio de Maipú tras una discusión

El agresor, un ex trabajador del lugar, habría discutido con empleados por placas de bronce antes de atacar a un hombre de 62 años

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El hombre terminó detenido luego de protagonizar un incidente en el Cementerio de Maipú.

El hombre terminó detenido luego de protagonizar un incidente en el Cementerio de Maipú.

Un violento episodio se registró este miércoles al mediodía en el Cementerio de Maipú, cuando un hombre fue detenido acusado de atacar con un arma blanca a un trabajador del lugar tras una discusión vinculada con placas de bronce.

El hecho ocurrió cerca de las 12 en el predio ubicado en calles Barcala y Patagonia.

Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó que un hombre armado había ingresado al cementerio y estaba protagonizando disturbios.

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El hombre fue detenido. Imagen ilustrativa.

El hombre fue detenido. Imagen ilustrativa.

Al llegar, efectivos policiales entrevistaron a la víctima, un trabajador de 62 años, quien tenía una herida cortante superficial en la frente.

Según relató el hombre, el agresor sería un ex empleado del cementerio que llegó al lugar y comenzó una discusión relacionada con placas de bronce. En medio del conflicto, sacó un arma blanca y lo atacó.

Tras la agresión se produjo una pelea entre trabajadores del cementerio y el sospechoso, quien se dio a la fuga antes de la llegada de la Policía.

Con las características físicas aportadas por testigos y empleados, los efectivos montaron patrullajes en la zona y lograron localizar al acusado en las inmediaciones del barrio Reconquista.

El sospechoso de 33 años quedó detenido y a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

En tanto, la víctima recibió asistencia médica por parte de profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

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