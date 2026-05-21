Hace más de 5 años, el primer fallo judicial de extinción de dominio del país determinó, en Mendoza, que la esposa de Luis Lobos -ex intendente de Guaymallén- había perdido un departamento ubicado en Guaymallén por delitos de corrupción.
Corrupción y demora judicial: el departamento de la esposa de Luis Lobos sigue en un limbo legal
La Suprema Corte demora la decisión de validar -o no- el fallo de extinción de dominio que en 2021 desapoderó a la esposa de Luis Lobos de una propiedad
Sin embargo, ahora, 5 años después de la celebrada sentencia del fuero Civil y Comercial, Claudia Verónica Sgró sigue siendo titular de la propiedad de 70 metros cuadrados porque apeló en la Suprema Corte de Justicia y no hay resolución a la vista.
Por lo tanto, la titularidad del departamento está en un limbo: no queda definitivamente a nombre de la mujer y tampoco puede ser puesto a remate judicial.
Luis Lobos, la esposa y el derrotero judicial
Desde 2021 a la fecha pasó de todo: Luis Lobos y Claudia Sgró fueron condenados y encarcelados por fraude y enriquecimiento ilícito para la época de intendente y funcionaria de la Municipalidad de Guaymallén.
Él sigue preso en Boulogne Sur Mer y cumple condena unificada de 8 años de prisión. Perdió, además, la llamada "Mansión Lobos", que fue rematada en 2025 y el dinero, tal como establece la ley de extinción de dominio, pasó a las arcas de la DGE para reparar y/o edificar escuelas.
Ella está en libertad condicional y termina de cumplir la condena unificada a 4 años y 3 meses de cárcel. Tiene prohibido salir del país y fijó domicilio legal en la casa de la madre, en Godoy Cruz.
Sin embargo, Claudia Sgró nunca renunció a perder el departamento situado en la calle Cangallo de Guaymallén y apeló el fallo de la jueza civil María Paz Gallardo en la Suprema Corte de Justicia.
En las entrañas del máximo tribunal de justicia de Mendoza este expediente, aún pendiente de resolución, está identificado con las siguientes iniciales: L. L.A. Y S. C.V. EN J° 264105/55095 M.P.F. C/ L. L.A. Y S. C.V. P/ DE CONOCIMIENTO P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL.
Dicho en lenguaje claro: Ministerio Público Fiscal contra Lobos, Luis Alberto y Sgró, Claudia Verónica. Lo de recurso extraordinario provincial se refiere al planteo de la esposa de Lobos contra el fallo civil que en 2021 la desapoderó del departamento.
La esposa de Luis Lobos y la actuación de la Suprema Corte
Durante estos años, la Suprema Corte de Justicia apenas sorteó qué supremos y en qué orden debían resolver el recurso presentado por la esposa de Luis Lobos.
Se determinó que los supremos actuantes serían Julio Gómez (a cargo del voto preopinante), José Valerio y Pedro Llorente. Tras la renuncia del sanrafaelino Llorente, Dalmiro Garay quedó en su lugar.
Sabido es que la Suprema Corte de Justicia no tiene plazo límite para resolver. Y en el caso Lobos esto ya tiene antecedentes: el máximo tribunal tardó 3 años para confirmar la primera sentencia condenatoria de 2019 por delitos de corrupción contra Luis Lobos y Claudia Sgró, tras lo cual fueron encarcelados y llevados a Boulogne Sur Mer.
De hecho, al segundo juicio, por enriquecimiento ilícito, lo protagonizaron desde la prisión.
Luis Lobos renunció al planteo en la Corte hasta perder la llamada "Mansión Lobos" y accedió a una condena en juicio abreviado pero Sgró mantuvo el recurso aunque finalmente la sentenciaron.