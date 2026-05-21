Corrupción y demora judicial: el departamento de la esposa de Luis Lobos sigue en un limbo legal

Claudia Sgró, María Elena Fernández y Luis Lobos.JPG Otros tiempos. Luis Lobos, Claudia Sgró y María Elena Fernández. Todos fueron condenados por fraude con dinero de la comuna de Guaymallén.

Luis Lobos, la esposa y el derrotero judicial

Desde 2021 a la fecha pasó de todo: Luis Lobos y Claudia Sgró fueron condenados y encarcelados por fraude y enriquecimiento ilícito para la época de intendente y funcionaria de la Municipalidad de Guaymallén.

Él sigue preso en Boulogne Sur Mer y cumple condena unificada de 8 años de prisión. Perdió, además, la llamada "Mansión Lobos", que fue rematada en 2025 y el dinero, tal como establece la ley de extinción de dominio, pasó a las arcas de la DGE para reparar y/o edificar escuelas.

Luis Lobos condenado.jpg Foto de diciembre de 2022. Desde entonces, Luis Lobos cumple condena de 8 años en la cárcel por fraude (en dos casos) y enriquecimiento ilícito.

Ella está en libertad condicional y termina de cumplir la condena unificada a 4 años y 3 meses de cárcel. Tiene prohibido salir del país y fijó domicilio legal en la casa de la madre, en Godoy Cruz.

Sin embargo, Claudia Sgró nunca renunció a perder el departamento situado en la calle Cangallo de Guaymallén y apeló el fallo de la jueza civil María Paz Gallardo en la Suprema Corte de Justicia.

En las entrañas del máximo tribunal de justicia de Mendoza este expediente, aún pendiente de resolución, está identificado con las siguientes iniciales: L. L.A. Y S. C.V. EN J° 264105/55095 M.P.F. C/ L. L.A. Y S. C.V. P/ DE CONOCIMIENTO P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL.

Dicho en lenguaje claro: Ministerio Público Fiscal contra Lobos, Luis Alberto y Sgró, Claudia Verónica. Lo de recurso extraordinario provincial se refiere al planteo de la esposa de Lobos contra el fallo civil que en 2021 la desapoderó del departamento.

La esposa de Luis Lobos y la actuación de la Suprema Corte

Durante estos años, la Suprema Corte de Justicia apenas sorteó qué supremos y en qué orden debían resolver el recurso presentado por la esposa de Luis Lobos.

Se determinó que los supremos actuantes serían Julio Gómez (a cargo del voto preopinante), José Valerio y Pedro Llorente. Tras la renuncia del sanrafaelino Llorente, Dalmiro Garay quedó en su lugar.

Dalmiro Garay Poder Judicial radio Nihuil Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte, interviene en el caso de la propiedad de la esposa de Luis Lobos.

Sabido es que la Suprema Corte de Justicia no tiene plazo límite para resolver. Y en el caso Lobos esto ya tiene antecedentes: el máximo tribunal tardó 3 años para confirmar la primera sentencia condenatoria de 2019 por delitos de corrupción contra Luis Lobos y Claudia Sgró, tras lo cual fueron encarcelados y llevados a Boulogne Sur Mer.

De hecho, al segundo juicio, por enriquecimiento ilícito, lo protagonizaron desde la prisión.

Luis Lobos renunció al planteo en la Corte hasta perder la llamada "Mansión Lobos" y accedió a una condena en juicio abreviado pero Sgró mantuvo el recurso aunque finalmente la sentenciaron.