Ya fue condenado por mostrarle sus partes íntimas a menores de edad. Pero no cambió nada. Ahora, un sátiro de San Rafael quedó al borde de una segunda sentencia por repetir hechos exhibicionistas, pero también por un abuso sexual contra una de sus nietas. Sin embargo, un reciente infarto dejó la resolución de la causa en suspenso.
Una pericia definirá la condena contra un sátiro por abusar a una nieta y mostrar sus genitales a niñas
El hombre de 75 años quedó al borde de ser condenado, otra vez, por exhibiciones obscenas y por un abuso sexual contra su nieta de 11 años
En septiembre de 2023, Osvaldo Corales fue condenado a una pena de prisión en suspenso. El camionero jubilado de 75 años admitió que cometió 2 hechos de exhibiciones obscenas a menores de edad. En 2019 le había mostrado sus partes íntimas a una niña de 13 años y en 2017 a dos niñas de 12 años, a quienes también amenazó con un arma de fuego cuando le recriminaron la conducta.
Mientras que el sátiro purgaba esa condena que le permitía estar en libertad, quedó envuelto en 6 investigaciones de la misma índole aunque una de ellas mucho más grave: un abuso sexual a su propia nieta. Por este motivo, en julio de 2025 fue detenido y quedó alojado en prisión domiciliaria.
Las nuevas denuncias contra el sátiro
Según sostiene el expediente en San Rafael, el hombre cometió un quinteto de hechos donde volvió a mostrarle sus genitales a menores de edad, generalmente vecinos o niños que pasaban circunstancialmente por la puerta de su casa.
Los episodios ocurrieron entre 2023 y el mismo mes en que fue detenido -julio de 2025-. Las denuncias sostienen un mismo modus operandi: Osvaldo Corales se bajó los pantalones y sin mucho preámbulo les mostró el pene. En uno de los episodios lo hizo delante de los padres de una niña de 6 años. Mientras que en otro de los casos les dijo a las víctimas: "¿Chicos, quieren tocar algo?".
Además de estos expedientes calificados como exhibiciones obscenas, uno de los hijos de Osvaldo Corales denunció que abusó sexualmente de su propia nieta cuando tenía entre 8 y 11 años, entre los años 2018 y 2021. El jubilado aprovechaba cuando la llevaba en una moto a realizar compras para tocarla en sus partes íntimas por debajo de la ropa y luego le decía que era todo a cambio de los chocolates que le compraba.
Estaba previsto que este jueves se realice una audiencia donde el sátiro de San Rafael iba a admitir todos los hechos -5 exhibiciones obscenas agravadas y un abuso sexual simple agravado por el vínculo- y recibiría una pena de 3 años y medio de prisión en un juicio abreviado. Sin embargo, la decisión se debió postergar ya que el sujeto sufrió un infarto a principios de la semana pasada. Si bien ya fue dado de alta, la jueza solicitó una pericia para determinar si se encuentra en condiciones físicas y mentales de afrontar el proceso final de cara a la sentencia.