Una pericia definirá la condena contra un sátiro por abusar a una nieta y mostrar sus genitales a niñas

Tribunales de San Rafael.jpg El caso de abuso sexual y exhibiciones obscenas se ventila en los Tribunales de San Rafael.

Las nuevas denuncias contra el sátiro

Según sostiene el expediente en San Rafael, el hombre cometió un quinteto de hechos donde volvió a mostrarle sus genitales a menores de edad, generalmente vecinos o niños que pasaban circunstancialmente por la puerta de su casa.

Los episodios ocurrieron entre 2023 y el mismo mes en que fue detenido -julio de 2025-. Las denuncias sostienen un mismo modus operandi: Osvaldo Corales se bajó los pantalones y sin mucho preámbulo les mostró el pene. En uno de los episodios lo hizo delante de los padres de una niña de 6 años. Mientras que en otro de los casos les dijo a las víctimas: "¿Chicos, quieren tocar algo?".

Además de estos expedientes calificados como exhibiciones obscenas, uno de los hijos de Osvaldo Corales denunció que abusó sexualmente de su propia nieta cuando tenía entre 8 y 11 años, entre los años 2018 y 2021. El jubilado aprovechaba cuando la llevaba en una moto a realizar compras para tocarla en sus partes íntimas por debajo de la ropa y luego le decía que era todo a cambio de los chocolates que le compraba.

Estaba previsto que este jueves se realice una audiencia donde el sátiro de San Rafael iba a admitir todos los hechos -5 exhibiciones obscenas agravadas y un abuso sexual simple agravado por el vínculo- y recibiría una pena de 3 años y medio de prisión en un juicio abreviado. Sin embargo, la decisión se debió postergar ya que el sujeto sufrió un infarto a principios de la semana pasada. Si bien ya fue dado de alta, la jueza solicitó una pericia para determinar si se encuentra en condiciones físicas y mentales de afrontar el proceso final de cara a la sentencia.