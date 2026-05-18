La Justicia liberó a Marcelo Chelo Torres, cantante del Grupo Green, en la causa en la que a mediados de marzo fue detenido por abuso sexual. En paralelo, los abogados de la víctima solicitaron que el cumbiero vuelva a ser detenido ya que durante la investigación realizó un show en el barrio porteño de La Boca.
Sospechan que un famoso cantante cumbiero sigue haciendo shows mientras lo investigan por abuso sexual
El cantante de cumbia Chelo Torres es investigado por abuso sexual y los abogados piden que vuelva a ser detenido
El abogado penalista Ignacio Barrios asumió la representación de la denunciante Angélica Lilian Escalante, conocida en redes como Dulce Lilian, y hace pocas horas presentó formalmente el pedido de prisión preventiva contra Chelo Torres.
La acusación sostiene que el pedido de prisión preventiva se fundamenta en la gravedad de los cargos por abuso sexual y en los antecedentes condenatorios del imputado, en el escrito se sumaron argumentos bajo el riesgo procesal que implicaría mantenerlo en libertad mientras avanza la investigación.
La investigación contra el cantante Chelo Torres
El cantante de cumbia fue detenido el 11 de marzo pasado en Villa Fiorito, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. Según informó la defensa de la víctima, la fiscal Lorena Pecorelli reunió distintas pruebas, entre ellas cámaras de seguridad, chats, audios y prendas entregadas para pericias genéticas.
Desde el entorno judicial remarcaron que el cantante ya había sido condenado en 2009 por abuso sexual agravado contra una menor de edad, hecho por el cual cumplió condena en distintas unidades penitenciarias bonaerenses hasta recuperar la libertad en 2012.
Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue la revelación de que el pasado 3 de mayo, con la causa en trámite y el pedido de preventiva presentado, Chelo Torres se presentó junto al Grupo Green en un evento realizado en el barrio porteño de La Boca.
“Estamos ante un patrón sistemático, no ante un hecho aislado”, sostuvo el abogado Ignacio Barrios, quien afirmó que continuará impulsando medidas contra el cantante ante el Juzgado de Garantías 5 de La Matanza. Por su parte, Angélica Lilian Escalante expresó: “No sabía que tenía antecedentes. Si lo hubiese sabido, jamás hubiera aceptado verlo”.