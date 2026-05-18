Sospechan que un famoso cantante cumbiero sigue haciendo shows mientras lo investigan por abuso sexual

Grupo Green Chelo Torres

La investigación contra el cantante Chelo Torres

El cantante de cumbia fue detenido el 11 de marzo pasado en Villa Fiorito, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. Según informó la defensa de la víctima, la fiscal Lorena Pecorelli reunió distintas pruebas, entre ellas cámaras de seguridad, chats, audios y prendas entregadas para pericias genéticas.

Desde el entorno judicial remarcaron que el cantante ya había sido condenado en 2009 por abuso sexual agravado contra una menor de edad, hecho por el cual cumplió condena en distintas unidades penitenciarias bonaerenses hasta recuperar la libertad en 2012.

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Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue la revelación de que el pasado 3 de mayo, con la causa en trámite y el pedido de preventiva presentado, Chelo Torres se presentó junto al Grupo Green en un evento realizado en el barrio porteño de La Boca.

“Estamos ante un patrón sistemático, no ante un hecho aislado”, sostuvo el abogado Ignacio Barrios, quien afirmó que continuará impulsando medidas contra el cantante ante el Juzgado de Garantías 5 de La Matanza. Por su parte, Angélica Lilian Escalante expresó: “No sabía que tenía antecedentes. Si lo hubiese sabido, jamás hubiera aceptado verlo”.