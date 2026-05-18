Un robo tan llamativo como preocupante sorprendió este fin de semana al pueblo de Miramar. Dos hombres montados a caballo ingresaron a un kiosco del centro de la ciudad, robaron mercadería y escaparon tranquilamente por la calle, en un hecho que quedó filmado por las cámaras de seguridad del comercio.
Insólito robo a caballo: se metieron en un kiosco, arrasaron con todo y se fueron a galope firme
El curioso robo a caballo quedó registrado por cámaras de seguridad. El video se viralizó rápidamente y generó preocupación entre los vecinos por la inseguridad
El episodio ocurrió el sábado alrededor de las 6.30 de la mañana en la esquina de las calles 21 y 36, en la continuidad de la peatonal céntrica de la ciudad cabecera del partido de General Alvarado.
Las imágenes captadas por el sistema de vigilancia muestran cómo los delincuentes llegan montados a caballo, ingresan al local y encienden las luces para observar mejor el interior. Luego comienzan a seleccionar distintos productos antes de retirarse del lugar.
La particular modalidad del robo hizo que el video se difundiera rápidamente en redes sociales, donde generó sorpresa entre usuarios de distintas partes del país. Sin embargo, en Miramar el episodio despertó especialmente preocupación entre comerciantes y vecinos, que volvieron a reclamar mayores medidas de seguridad en la zona céntrica, según publica Noticias Argentinas.
El robo a caballo ocurrió de madrugada y todavía no identificaron a los responsables
Según trascendió, hasta el momento las autoridades no lograron identificar a los responsables del asalto. Vecinos remarcaron además que el hecho ocurrió en un sector muy transitado de la ciudad, incluso durante gran parte del año fuera de la temporada turística.
La secuencia también llamó la atención por la tranquilidad con la que actuaron los delincuentes, quienes permanecieron varios minutos dentro del kiosco antes de retirarse sin apuro.
El caso volvió a instalar el debate sobre la seguridad en ciudades turísticas de la costa bonaerense, donde comerciantes vienen denunciando distintos episodios de robos y vandalismo en los últimos meses.
Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y acumulando repercusiones por una modalidad delictiva poco habitual incluso para una ciudad con fuerte tradición rural y turística como Miramar.