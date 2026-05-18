Insólito robo a caballo: se metieron en un kiosco, arrasaron con todo y se fueron a galope firme

robo caballo El delincuente partió a caballo, tranquilo, tras el robo. Captura de video.

La particular modalidad del robo hizo que el video se difundiera rápidamente en redes sociales, donde generó sorpresa entre usuarios de distintas partes del país. Sin embargo, en Miramar el episodio despertó especialmente preocupación entre comerciantes y vecinos, que volvieron a reclamar mayores medidas de seguridad en la zona céntrica, según publica Noticias Argentinas.

El robo a caballo ocurrió de madrugada y todavía no identificaron a los responsables

Según trascendió, hasta el momento las autoridades no lograron identificar a los responsables del asalto. Vecinos remarcaron además que el hecho ocurrió en un sector muy transitado de la ciudad, incluso durante gran parte del año fuera de la temporada turística.

Embed - Robaron un kiosco en Miramar montados a caballo

La secuencia también llamó la atención por la tranquilidad con la que actuaron los delincuentes, quienes permanecieron varios minutos dentro del kiosco antes de retirarse sin apuro.

El caso volvió a instalar el debate sobre la seguridad en ciudades turísticas de la costa bonaerense, donde comerciantes vienen denunciando distintos episodios de robos y vandalismo en los últimos meses.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y acumulando repercusiones por una modalidad delictiva poco habitual incluso para una ciudad con fuerte tradición rural y turística como Miramar.