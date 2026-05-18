El policía que inventó una orden judicial y robó una camioneta secuestrada: cayó por un detalle

El policía que robó una camioneta en Córdoba

Todo comenzó cuando una camioneta Ford Ecosport ingresó al depósito policial en el marco de una causa judicial por violencia de género. Al notar que el vehículo permanecía allí sin reclamos inmediatos, el oficial decidió aprovechar su posición de poder.

Para perpetrar el robo, el subcomisario redactó un oficio judicial completamente falso que ordenaba la supuesta restitución del automotor. Con este papel en mano, adulteró las firmas correspondientes y modificó las actas del libro de guardia, simulando que el trámite era completamente legal.

Con la complicidad de otros miembros de la fuerza, logró retirar la camioneta del predio y la trasladó hasta la vivienda de otro agente, a quien finalmente se la vendió. Hasta ese momento, todo había funcionado a la perfección.

robo, cordoba Por el robo, el policía fue condenado a tres años de prisión.

A pesar del minucioso blindaje de mentiras, el plan del policía cayó por un detalle insólito: las irregularidades en las correlatividades de las actas de entrega y las contradicciones en los horarios registrados en el libro de guardia.

Al ser atrapado, el policía confesó el robo

Finalmente, el Juzgado de Control en lo Penal Económico y Anticorrupción de Córdoba resolvió la situación procesal del efectivo a través de un juicio abreviado donde el acusado confesó el delito.

De esta manera, y como ya se dijo, el policía fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, tras ser encontrado culpable de los delitos de hurto agravado y abuso de autoridad.