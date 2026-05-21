El video del robo de un auto con una niña en su interior y una intensa persecución por toda la ciudad

Embed CONMOCIÓN EN CÓRDOBA: SE ROBARON UN AUTO CON UNA NENA ADENTRO



Ocurrió en B° Panamericano, cuando el dueño bajó a descargar mercadería en un comercio, dejando el vehículo con la llave colocada y a su hija de 4 años dormida en el asiento trasero. La nena fue recuperada. pic.twitter.com/ZfqvJ6Tm25 — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) May 20, 2026

El robo del auto y la persecución en Córdoba

El hecho de inseguridad sucedió el martes 19 de mayo pasado en horas la noche cuando el propietario del rodado descendió para descargar mercadería en un local comercial ubicado sobre calle Mosconi 400. En ese breve momento dejó el auto Volkswagen Up rojo estacionado con la llave colocada y a su hija, de 4 años, dormida en el interior.

Al regresar, conforme a la información aportada por fuentes vinculadas a la investigación, constató el faltante del vehículo, por lo que dio aviso de inmediato a la Policía de Córdoba.

A partir del alerta, efectivos policiales montaron un operativo en el sector que permitió localizar el auto en la intersección de calles Mariano Fragueiro y Mosconi. Afortunadamente, en el lugar también fue encontrada la niña, quien se hallaba en perfecto estado de salud.

Según testimonios y el propio relevamiento de las cámaras de seguridad del 911, se determinó que el hombre dejó abandonado el auto sobre una avenida y se dio a la fuga por la calle Mosconi. Finalmente, el procedimiento fue entregado en la Unidad Judicial 16, mientras continúan las actuaciones correspondientes para identificar al autor del robo que hizo vivir momentos de tensión al padre de la niña y también a las autoridades policiales.