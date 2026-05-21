No solamente robó un auto, sino que había una niña en el interior del vehículo y protagonizó una intensa persecución que cruzó gran parte de las zonas céntricas de Córdoba. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad a la provincia.
El video del robo de un auto con una niña en su interior y una intensa persecución por toda la ciudad
El propietario del auto lo dejó estacionado con la niña durmiendo en su interior cuando fue abordado por el autor del robo
Un delincuente es buscado de manera intensa tras el episodio de inseguridad que ocurrió en el interior del barrio Panamericano, en la provincia de Córdoba.
Según la primera reconstrucción del violento y frenético episodio, todo comenzó tras robar un auto con una menor adentro y luego abandonar el vehículo para evitar ser detenido.
El robo del auto y la persecución en Córdoba
El hecho de inseguridad sucedió el martes 19 de mayo pasado en horas la noche cuando el propietario del rodado descendió para descargar mercadería en un local comercial ubicado sobre calle Mosconi 400. En ese breve momento dejó el auto Volkswagen Up rojo estacionado con la llave colocada y a su hija, de 4 años, dormida en el interior.
Al regresar, conforme a la información aportada por fuentes vinculadas a la investigación, constató el faltante del vehículo, por lo que dio aviso de inmediato a la Policía de Córdoba.
A partir del alerta, efectivos policiales montaron un operativo en el sector que permitió localizar el auto en la intersección de calles Mariano Fragueiro y Mosconi. Afortunadamente, en el lugar también fue encontrada la niña, quien se hallaba en perfecto estado de salud.
Según testimonios y el propio relevamiento de las cámaras de seguridad del 911, se determinó que el hombre dejó abandonado el auto sobre una avenida y se dio a la fuga por la calle Mosconi. Finalmente, el procedimiento fue entregado en la Unidad Judicial 16, mientras continúan las actuaciones correspondientes para identificar al autor del robo que hizo vivir momentos de tensión al padre de la niña y también a las autoridades policiales.