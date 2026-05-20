Un video de cámaras de seguridad dejó en claro el momento en el que un delincuente, que luego fue asesinado, robó una moto junto con un cómplice. Días después, el ladrón fue acribillado a tiros en su casa y en el caso ya hay cuatro detenidos, acusados de perpetrar el crimen con motivo de ajuste de cuentas.
Encontraron el video que esclareció el brutal crimen de un delincuente tras robar una moto
El crimen ocurrió en venganza por un violento asalto que sufrió un joven en La Plata y hay 4 sospechosos que están detenidos
La víctima fatal fue Gustavo Areco, de 28 años, quien poseía un amplio prontuario delictivo. Según la investigación, durante el lunes perpetró junto a un cómplice el robo de una moto utilizando una modalidad tan simple como peligrosa.
De acuerdo a las imágenes, los delincuentes aguardaban el paso de motociclistas en la vía pública hasta que, cuando la víctima quedaba frente a ellos, uno se interponía en el camino mientras el otro lo empujaba para hacerlo caer y así concretar el robo del rodado.
La secuela del robo: un crimen
La víctima de ese robo logró reconocer a los implicados y habría prometido represalias. Horas después, 4 hombres distribuidos en un auto Chevrolet Vectra gris y un Corsa llegaron hasta la vivienda de Gustavo Areco.
Según la causa, allí se produjo un brutal ataque armado. Gustavo Areco recibió dos disparos en el pecho mientras se encontraba en el patio de la casa y quedó gravemente herido. Fue trasladado en un vehículo particular al Hospital San Martín, donde finalmente falleció pese al esfuerzo de los médicos.
Tras confirmarse el crimen, la causa fue caratulada como homicidio y se desplegaron una serie de allanamientos y operativos que permitieron detener a 4 sospechosos. Además, la Policía secuestró la moto Zanella robada por Gustavo Areco, además de celulares, el arma utilizada en el crimen, vainas servidas halladas en la escena y los dos vehículos utilizados por los atacantes.
La Fiscalía avanza con medidas para esclarecer por completo el hecho y determinar el grado de participación en el crimen de cada uno de los detenidos. Entre los interrogantes que aún persisten está el de averiguar quién apretó el gatillo.