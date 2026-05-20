Encontraron el video que esclareció el brutal crimen de un delincuente tras robar una moto

crimen la plata La víctima fatal del crimen en La Plata por el robo de una moto.

La secuela del robo: un crimen

La víctima de ese robo logró reconocer a los implicados y habría prometido represalias. Horas después, 4 hombres distribuidos en un auto Chevrolet Vectra gris y un Corsa llegaron hasta la vivienda de Gustavo Areco.

Según la causa, allí se produjo un brutal ataque armado. Gustavo Areco recibió dos disparos en el pecho mientras se encontraba en el patio de la casa y quedó gravemente herido. Fue trasladado en un vehículo particular al Hospital San Martín, donde finalmente falleció pese al esfuerzo de los médicos.

Embed #LaPlata

Indagan a los dos detenidos por el homicidio de Gustavo Areco (29, foto) en Villa Alba. La hipótesis más fuerte hasta el momento es que fueron a recuperar una moto que el fallecido habría robado días atrás junto a un compinche. Y, de paso, tomar revancha.

Fuentes… pic.twitter.com/z3luPWbZjX — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) May 20, 2026

Tras confirmarse el crimen, la causa fue caratulada como homicidio y se desplegaron una serie de allanamientos y operativos que permitieron detener a 4 sospechosos. Además, la Policía secuestró la moto Zanella robada por Gustavo Areco, además de celulares, el arma utilizada en el crimen, vainas servidas halladas en la escena y los dos vehículos utilizados por los atacantes.

La Fiscalía avanza con medidas para esclarecer por completo el hecho y determinar el grado de participación en el crimen de cada uno de los detenidos. Entre los interrogantes que aún persisten está el de averiguar quién apretó el gatillo.