El Corto es uno de los apodos más mencionados en el mundo de hampa en Santa Fe en los últimos días. Se trata de un presunto asesino que habría cometido un sangriento crimen hace pocos días y ahora es el prófugo número 1 que se busca en esa provincia.
Difundieron la foto del Corto, uno de los principales asesinos buscados por la Justicia
Se cree que cometió el asesinato de más de 20 puñaladas de un joven que estuvo una semana desaparecido
La Fiscalía de San Lorenzo, Santa Fe, difundió la foto del Corto, el principal acusado que se encuentra prófugo por el crimen de Benjamín Scerra, el joven asesinado de más de 20 puñaladas y cuyo cuerpo fue hallado tras una semana desaparecido.
A través de las redes sociales de la fiscalía, se solicitó la colaboración de la población para dar con Alexis Hereñu, quien tiene pedido de captura y es sindicado por el homicidio ocurrido en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez.
El crimen que cometió el Corto
En el escrito de la Fiscalía de Santa Fe se detalló que Alexis Hereñu “tiene un tatuaje en el hombro y pudo haber cambiado su aspecto físico”. Ante cualquier información pidieron que los testigos deben llamar al 911, contactarse por redes sociales oficiales de la Fiscalía o presentarse directamente en la sede de Fiscalía de San Lorenzo.
La investigación comenzó el viernes 8 de mayo pasado cuando se vio por última vez a la víctima, por lo que desde ese momento se radicó la denuncia por la desaparición y se realizaron diversas movilizaciones. La pesquisa tuvo novedades importantes recién el jueves 14 de mayo cuando un sereno halló el cuerpo de la víctima del crimen en la zona conocida como monte Celulosa.
El resultado preliminar de la autopsia indica que recibió más de 20 puñaladas y que su cuerpo fue refrigerado hasta que se lo descartó en dicho lugar. La principal hipótesis que baraja la fiscalía es que el crimen se produjo luego de una discusión en la que participaron dos hermanos. Uno de los acusados ya fue detenido y el otro presunto asesino es el Corto, quien continúa prófugo.