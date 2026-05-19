Difundieron la foto del Corto, uno de los principales asesinos buscados por la Justicia

corto crimen 2 El comunicado de la Fiscalía sobre el paradero del presunto asesino.

El crimen que cometió el Corto

En el escrito de la Fiscalía de Santa Fe se detalló que Alexis Hereñu “tiene un tatuaje en el hombro y pudo haber cambiado su aspecto físico”. Ante cualquier información pidieron que los testigos deben llamar al 911, contactarse por redes sociales oficiales de la Fiscalía o presentarse directamente en la sede de Fiscalía de San Lorenzo.

La investigación comenzó el viernes 8 de mayo pasado cuando se vio por última vez a la víctima, por lo que desde ese momento se radicó la denuncia por la desaparición y se realizaron diversas movilizaciones. La pesquisa tuvo novedades importantes recién el jueves 14 de mayo cuando un sereno halló el cuerpo de la víctima del crimen en la zona conocida como monte Celulosa.

El resultado preliminar de la autopsia indica que recibió más de 20 puñaladas y que su cuerpo fue refrigerado hasta que se lo descartó en dicho lugar. La principal hipótesis que baraja la fiscalía es que el crimen se produjo luego de una discusión en la que participaron dos hermanos. Uno de los acusados ya fue detenido y el otro presunto asesino es el Corto, quien continúa prófugo.