La muerte de la pequeña Isidora, una bebé de tan solo dos años que cayó desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes, Chile, ha generado una profunda conmoción. En medio del dolor, su madre, Gloria Ortiz, rompió el silencio para hablar sobre la pérdida de su hija y dar detalles del avance de la investigación judicial, que mantiene al padre de la menor detenido.
"Era tremendamente querida": habló la madre de la bebé de dos años que murió tras caer de un piso 11
Gloria Ortiz rompió el silencio luego de la trágica muerte de su hija Isidora en la comuna de Las Condes, Chile. Entre lágrimas, detalló cómo se enteró de la noticia,
"Era tremendamente querida": El dolor de Gloria Ortiz
En declaraciones radiales, Gloria Ortiz expresó el desgarro que vive su entorno tras el trágico episodio: “Como familia estamos tremendamente consternados por la muerte de mi hija”.
La madre de la menor aseguró que las autoridades judiciales y policiales están “tomando todas las medidas para poder esclarecer la situación” y que, junto a su abogado, se mantiene a la espera de los informes oficiales de la Justicia chilena.
Asimismo, Ortiz se tomó un momento para agradecer las muestras de afecto recibidas por parte de sus compañeros de trabajo y de la comunidad del jardín de infantes al que asistía Isidora:
“Era tremendamente querida; todos están consternados porque me conocen y saben qué calidad de mamá fui con mi hija”, señaló en medio del llanto.
¿Cómo se enteró la madre de la muerte de su bebé?
Uno de los relatos más impactantes de Gloria Ortiz fue la reconstrucción del momento en que se enteró de la tragedia. Según explicó, la primera alerta llegó a través de una llamada de Carabineros, quienes le notificaron el fallecimiento de la menor y la posterior detención de su expareja.
- “Esa es la primera línea investigativa”, aclaró la madre respecto al cargo de homicidio por omisión que pesa sobre el padre.
- Al recibir el llamado, Ortiz intentó comunicarse desesperadamente con el hombre y con familiares cercanos, admitiendo que le costaba creer lo que estaba escuchando: “Era tan consternante la información que me costaba creer que pudiera ser verdad”.
- Explicó que el padre solía escribirle para avisarle cuando estaba trasladando a la nena de regreso a su casa, pero detalló que en esta oportunidad "ese mensaje nunca llegó".
La confirmación definitiva llegó cuando el hermano de Gloria y la hermana del padre de la menor se trasladaron al edificio en Las Condes. “La hermana del papá de la Isidora es la que me comunica que el hecho finalmente es real”, concluyó.
La espera para el último adiós a Isidora
Mientras la Fiscalía y la PDI avanzan en las pericias para determinar las responsabilidades del trágico accidente, la familia se enfoca en poder despedir a la pequeña.
“Ahora esperar solamente a que nos puedan entregar a la Isidorita para poder velarla junto a toda su familia”, cerró la madre, exigiendo el rápido esclarecimiento de una negligencia que terminó con la vida de su hija.