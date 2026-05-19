"Era tremendamente querida": habló la madre de la bebé de dos años que murió tras caer de un piso 11

La madre de la menor aseguró que las autoridades judiciales y policiales están “tomando todas las medidas para poder esclarecer la situación” y que, junto a su abogado, se mantiene a la espera de los informes oficiales de la Justicia chilena.

Asimismo, Ortiz se tomó un momento para agradecer las muestras de afecto recibidas por parte de sus compañeros de trabajo y de la comunidad del jardín de infantes al que asistía Isidora:

“Era tremendamente querida; todos están consternados porque me conocen y saben qué calidad de mamá fui con mi hija”, señaló en medio del llanto.

¿Cómo se enteró la madre de la muerte de su bebé?

Uno de los relatos más impactantes de Gloria Ortiz fue la reconstrucción del momento en que se enteró de la tragedia. Según explicó, la primera alerta llegó a través de una llamada de Carabineros, quienes le notificaron el fallecimiento de la menor y la posterior detención de su expareja.

“Esa es la primera línea investigativa”, aclaró la madre respecto al cargo de homicidio por omisión que pesa sobre el padre.

que pesa sobre el padre. Al recibir el llamado, Ortiz intentó comunicarse desesperadamente con el hombre y con familiares cercanos, admitiendo que le costaba creer lo que estaba escuchando: “Era tan consternante la información que me costaba creer que pudiera ser verdad”.

Explicó que el padre solía escribirle para avisarle cuando estaba trasladando a la nena de regreso a su casa, pero detalló que en esta oportunidad "ese mensaje nunca llegó".

La confirmación definitiva llegó cuando el hermano de Gloria y la hermana del padre de la menor se trasladaron al edificio en Las Condes. “La hermana del papá de la Isidora es la que me comunica que el hecho finalmente es real”, concluyó.

madre de la nena fallecida

La espera para el último adiós a Isidora

Mientras la Fiscalía y la PDI avanzan en las pericias para determinar las responsabilidades del trágico accidente, la familia se enfoca en poder despedir a la pequeña.

“Ahora esperar solamente a que nos puedan entregar a la Isidorita para poder velarla junto a toda su familia”, cerró la madre, exigiendo el rápido esclarecimiento de una negligencia que terminó con la vida de su hija.