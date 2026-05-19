Tragedia de la bebé que murió al caer del piso 11: un padre alcoholizado y las últimas novedades del caso

Cronología del descuido: fiesta, discoteque y una extensa siesta

De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público durante la audiencia de formalización, la tragedia comenzó a gestarse desde la noche anterior al incidente.

Sábado por la noche: Jorge Constanzo participó en una fiesta en los quinchos del mismo edificio para celebrar el cumpleaños de su actual pareja. Permaneció en el lugar hasta cerca de la 1 de la madrugada del domingo.

Jorge Constanzo participó en una fiesta en los quinchos del mismo edificio para celebrar el cumpleaños de su actual pareja. Permaneció en el lugar hasta cerca de la 1 de la madrugada del domingo. Madrugada del domingo: Posteriormente, el hombre se trasladó solo hacia una discoteca, lugar donde habría continuado consumiendo alcohol hasta aproximadamente las 5.

Posteriormente, el hombre se trasladó solo hacia una discoteca, lugar donde habría continuado consumiendo alcohol hasta aproximadamente las 5. El día del régimen de visitas: Constanzo tenía estipulado por un acuerdo judicial con la madre un régimen de visitas de un domingo al mes, entre las 11 y las 18 horas. Debido a la trasnochada, llegó cerca de 50 minutos tarde a buscar a su hija.

Constanzo tenía estipulado por un acuerdo judicial con la madre un régimen de visitas de un domingo al mes, entre las 11 y las 18 horas. Debido a la trasnochada, llegó cerca de 50 minutos tarde a buscar a su hija. Consumo de alcohol en el almuerzo: La Fiscalía detalló que, tras retirar a la niña, el padre volvió a consumir alcohol durante el almuerzo del domingo.

La Fiscalía detalló que, tras retirar a la niña, el padre volvió a consumir alcohol durante el almuerzo del domingo. Las dos horas de descuido: Los efectos del alcohol acumulados provocaron que el imputado se quedara profundamente dormido junto a su pareja en el dormitorio principal, dejando a la menor de dos años completamente sola y sin supervisión en una habitación continua durante casi dos horas.

padre nena chile piso 11 El padre de la bebé de dos años se encontraba dormido y borracho cuando la pequeña se cayó.

El factor crítico que desencadenó el desenlace fatal radicó en las condiciones de la habitación donde dormía la niña: la pieza no contaba con mallas de seguridad y la cama estaba situada inmediatamente al lado de una ventana de fácil apertura.

Cerca de las 17:10 del domingo, la pequeña Isidora se precipitó desde el undécimo piso hacia el sector de los estacionamientos del edificio. Fueron los propios vecinos quienes dieron la alarma tras escuchar el fuerte impacto.

El desgarrador testimonio de la madre: "Me costaba creer que fuera verdad"

Gloria Ortiz, la madre de Isidora, rompió el silencio en medio de un dolor profundo y relató la desesperación que vivió al enterarse de la noticia. Explicó que la primera información le llegó mediante un llamado de Carabineros, quienes le notificaron que su expareja había sido detenida.

“Esa es la primera línea investigativa (el homicidio por omisión). Era tan consternante la información que me costaba creer que pudiera ser verdad”, recordó Ortiz entre lágrimas.

La madre detalló que el padre solía escribirle mensajes de texto para avisarle cuando ya iba en camino a devolverle a la niña, pero aquel domingo “ese mensaje nunca llegó”. Ante la falta de respuestas directas de Constanzo, el hermano de Gloria y familiares del padre acudieron al edificio en Las Condes, donde finalmente una cuñada le confirmó la peor de las realidades.

Destrozada, Ortiz agradeció las profundas muestras de apoyo de sus compañeros de trabajo y de la comunidad del jardín infantil al que asistía la menor: “Era tremendamente querida; todos están consternados porque me conocen y saben qué calidad de mamá fui con mi hija. Ahora esperar solamente a que nos puedan entregar a la Isidorita para poder velarla junto a toda su familia”.

bebe nena cayo piso 11 La madre de la pequeña que cayó desde el piso 11

Avances judiciales: del "Homicidio por Omisión" al "Cuasidelito"

El caso ha abierto un intenso debate en los tribunales chilenos respecto a la responsabilidad penal del cuidador. La Fiscalía formalizó a Jorge Constanzo bajo el cargo de homicidio por omisión con dolo eventual, argumentando que el padre se encontraba en una "posición de garante" respecto a la vida de la menor y que las circunstancias de la noche previa, sumadas a la ingesta de alcohol y la ausencia de mallas de protección, "superan largamente a la negligencia".

Por su parte, el tribunal de primera instancia inicialmente rechazó la solicitud de prisión preventiva y optó por recalificar los hechos bajo la figura de cuasidelito (homicidio negligente/involuntario). Sin embargo, el Ministerio Público apeló inmediatamente de forma verbal en la misma audiencia.

Debido a este recurso, el imputado no quedó en libertad, sino que fue derivado al tribunal de alzada en calidad de detenido en tránsito. La Corte de Apelaciones de Santiago será la encargada de dictaminar si el hombre deberá enfrentar los 120 días fijados para la investigación tras las rejas o bajo otra medida cautelar de menor intensidad.