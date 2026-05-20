Logró la parte más difícil que debe conseguir una persona que se quiere mantener prófuga: escapar de la provincia donde vive. Sin embargo, a los pocos días fue detenido por un insólito error: tenía activada la ubicación de los auriculares que había robado.
Estaba prófugo, se fue de su provincia pero terminó detenido por no desactivó la ubicación de los auriculares
El joven cometió 2 robos por los que fue atrapado y, tras ser detenido, se detectó que había escapado de una salida transitoria en otra provincia
Un hombre de 34 años, con pedido de captura en San Juan, fue detenido en el barrio porteño de Villa Crespo por la ubicación de unos auriculares que había robado del interior de un auto.
Según informaron fuentes policiales vinculadas al caso, el acusado fue detenido en un allanamiento que se realizó en una propiedad ubicada sobre la calle Humboldt 1100, símil a un conventillo, en la que se logró dar con la habitación del hombre.
Auriculares y detención
En esta requisa que realizó personal policial, se secuestraron un par de auriculares blancos con su caja cargadora, 8 soportes para bandejas giradiscos y una campera de cuero marrón, todos elementos robados a una persona que denunció que le habían roto el vidrio de su auto estacionado sobre Fitz Roy 900 y que le habían sustraído estos elementos.
Los efectivos policiales lograron dar con el paradero del acusado gracias a la ubicación que marcaban los auriculares inalámbricos que había sustraído del vehículo.
En el allanamiento, también fue hallado un bolso negro que contenía un sello con el nombre de una odontóloga y 9 puntas de torno odontológico. La mujer informó que también había sido víctima del robo de herramientas de trabajo que tenía en su vehículo, también estacionado sobre la misma calle donde había ocurrido el ilícito anterior.
Pero además de las 2 causas de robos en Buenos Aires, el hombre detenido registraba un pedido de captura vigente por el Juzgado de Ejecución Penal de San Juan debido a que no había regresado en una de sus salidas transitorias y se encontraba prófugo de la Justicia en esa provincia.