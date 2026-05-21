Un policía quedó preso acusado de integrar una banda que robaba ganado en San Rafael

Policía móviles Seguridad El policía también es investigado por la Inspección General de Seguridad (IGS). Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Fue en horas de la noche cuando observaron movimientos sospechosos y comenzaron una persecución contra los presuntos ladrones. Mientras tanto, advertían de la situación al 911, quienes rápidamente llegaron y se sumaron al seguimiento que terminó en la detención de los 3 presuntos delincuentes.

Este jueves, durante una audiencia judicial, el juez Luis Ojeda hizo lugar al pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal Luis Parig pero en modalidad de prisión domiciliaria.

Sin embargo, los acusados, entre ellos el policía Domingo Ezequiel Matías Miranda, permanecerán detenidos en el penal de Complejo Penitenciario San Felipe hasta tanto acrediten un domicilio donde puedan cumplir la medida dispuesta por la Justicia.

La ministra Mercedes Rus aseguró que actuarán con "todo el peso de la ley"

Luego de reunirse con productores ganaderos en el Sur, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, calificó al hecho como un "caso aislado" y garantizó que la institución no protegerá a quienes se desvíen del cumplimiento de su deber.

Además, despegó el accionar del detenido del resto de la fuerza de seguridad.

"Es un policía sobre el que tiene que caer todo el peso de la ley, es un policía que se desvía del camino y que no honra el uniforme", afirmó la ministra y subrayó que el efectivo no pertenecía a la Policía Rural.

Asamblea Legislativa 2025 Mercedes Rus 2 La ministra de Seguridad, Mercedes Rus. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Según detalló la funcionaria, el oficial ya se encontraba bajo la lupa administrativa debido a que estaba siendo auditado por el uso excesivo de licencias y, además, había solicitado su baja de la fuerza. Sin embargo, ese proceso administrativo quedó interrumpido tras su detención, dando paso a un expediente penal y a un sumario en la Inspección General de Seguridad (IGS).

Ante las dudas y la "emocionalidad" manifestada por los productores ante este caso de corrupción, Rus anunció medidas para incrementar la transparencia en los operativos de campo. La principal novedad es la implementación de un sistema de actas digitales para los procedimientos de auditoría ganadera.

Según la ministra, esta tecnología permitirá "controlar al que controla", ya que brindará un registro auditable de cada intervención policial en el traslado de ganado.

Además, para dar mayor seguridad al sector, Rus ofreció un contacto personal directo para que los productores denuncien cualquier irregularidad o mal procedimiento de forma inmediata.