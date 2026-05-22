Quién es el delivery que murió en un accidente: iba en su moto muy rápido y se estrelló contra un container

Apenas ocurridos los hechos, el desconcierto se apoderó de los transeúntes y vecinos, quienes comenzaron a agolparse en las inmediaciones del accidente.

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La incertidumbre sobre quién era el delivery que yacía en el asfalto, mantuvo en vilo a sus compañeros del rubro, que rápidamente se acercaron al lugar al notar que uno de los suyos no regresaba de su viaje.

Efectivos de la Policía de Salta y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) desplegaron un amplio operativo para acordonar el área, preservar la escena y llevar adelante las pericias de rigor.

Durante esas primeras y caóticas horas, la recopilación de testimonios y los datos aportados por los propios vecinos que presenciaron el trabajo policial, resultaron claves para que las autoridades lograran avanzar con la investigación del accidente.

repartidores de PedidosYa Delivery (5).jpeg Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Accidente en Salta: quién es el delivery que murió

Con el correr de la mañana, se confirmó oficialmente que la víctima era Alejandro Mauro Corimayo, un muchacho de apenas 22 años. Mauro se ganaba la vida trabajando como delivery para una sandwichería local y era una persona muy querida en su entorno.

Tras conocerse su identidad, las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes cargados de dolor y consternación. "Siempre fuiste un pibe bueno y te toca a vos Mauro. Te voy a extrañar lokito", y "Mi bello ángel Q.E.P.D. Siempre vas a estar presente", fueron tan solo algunas de las dolorosas palabras que le dedicaron sus amigos y conocidos para despedirlo.

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Cómo fue el fatal accidente en Salta

De acuerdo con las primeras versiones policiales y los datos periciales recabados en la escena del accidente, el trágico desenlace ocurrió cuando Corimayo circulaba a bordo de su moto por la avenida 17 de Junio. En ese trayecto, por razones que aún son materia de investigación, el joven impactó de frente y con extrema violencia contra un contenedor de basura de gran porte que se encontraba estacionado sobre la calzada.