Accidente en Chubut: una mujer fue atropellada por su propio auto y el momento quedó filmado

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El insólito motivo detrás del accidente en Comodoro Rivadavia

De acuerdo con las reconstrucciones policiales del caso, todo comenzó por un desperfecto menor: un cable suelto de la batería. La conductora detuvo la marcha de su Renault Clio negro en una arteria de seis carriles, abrió el capot e intentó solucionar el problema por sus propios medios. Sin embargo, cometió dos errores críticos: dejó el motor en marcha y olvidó colocar el freno de mano.

Al lograr reconectar el cable en el compartimento del motor, el vehículo experimentó una respuesta inmediata y comenzó a desplazarse hacia adelante de forma imprevista. Sin tiempo para reaccionar ni subirse al habitáculo, la mujer fue empujada por el frente del rodado y cayó directo sobre el asfalto.

La secuencia captada por los dispositivos municipales es estremecedora: la rueda delantera izquierda del coche le pasó por encima del pecho. Acto seguido, debido a la inercia del vehículo en un tramo completamente llano, la rueda trasera del mismo lateral completó la trayectoria sobre su cuerpo, dejándola atrapada debajo del chasis ante la mirada atónita de transeúntes y conductores.

accidente chubut

Milagro médico: el parte de salud de la conductora

Tras el alerta inmediato a la Policía de Chubut y a los servicios de emergencias médicas, una ambulancia trasladó de urgencia a la víctima hacia el Hospital Regional Víctor Sanguinetti.

A pesar de la gravedad que sugerían las imágenes y el peso del auto sobre la zona torácica, los estudios de alta complejidad arrojaron un diagnóstico inesperado. El parte policial confirmó que la mujer ingresó con una "lesión con herida sangrante" superficial y politraumatismos, pero se descartaron fracturas o lesiones internas de gravedad. La conductora quedó internada bajo observación médica, principalmente para curaciones y asistencia psicológica ante el estado de shock.