Ya no es "cosa de chicos": el acné afecta al 80% de los adolescentes y al 40% de los adultos

Acné piel Durante la adultez es normal padecer acné por estrés.

¿Cómo combatir el acné a través de la rutina de skincare?

Limpieza

Una buena rutina de skincare debe comenzar con la limpieza. Por ejemplo, el Gel Limpiador Espumoso de Garnier es ideal para eliminar el exceso de grasa, suciedad y maquillaje. Su fórmula, a base de gel, contiene ceramidas, ácido hialurónico y niacinamida para ayudar a restaurar la barrera de la piel, atraer la hidratación y calmar la piel.

Serum

Los serums ayudan a hidratar, a tratar imperfecciones, marcas, poros visibles y puntos negros, gracias a esta alta concentración en complejo de triácidos. Además genera un peeling diario que afina la textura de la piel, destapa los poros y reduce la acumulación de sebo para menos imperfecciones.

Parches acné Los parches de acné ocultan los granitos y evitan que los toquemos con las manos sucias.

Parches

En caso de tener un granito que está "a punto de explotar", lo mejor es taparlo con un parche de acné. La marca Garnier tiene un producto conocido como Pimple Patch. Se trata de parches invisibles diseñados para reducir el tamaño del granito en tan solo 8 horas 1, mientras absorben la suciedad acumulada y protegen la lesión de agentes externos por el hidrocoloide.

Además, al cubrir la imperfección, evitamos el impulso de querer tocarlo, lo que podría devenir en marcas o empeorar el brote. El parche se puede utilizar durante el día o por la noche, sobre la piel limpia y seca o incluso debajo del maquillaje para reducir su apariencia.