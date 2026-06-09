Ya no es "cosa de chicos": el acné afecta al 80% de los adolescentes y al 40% de los adultos

Siempre se ha creído que el acné solo aparece cuando somos niños o cuando estamos atravesando la adolescencia, pero esto es un error muy grave.
Durante la adultez es normal padecer acné, ya que el mismo puede surgir por cuestiones como una mala alimentación, mala o nula limpieza facial y estrés.
Lejos de ser "cosa de chicos", el acné es la principal causa de consulta dermatológica y afecta al 80% de los adolescentes y al 40% de los adultos. A continuación te explicaremos qué debe tener tu rutina de skincare para combatir el acné.
¿Cómo combatir el acné a través de la rutina de skincare?
Limpieza
Una buena rutina de skincare debe comenzar con la limpieza. Por ejemplo, el Gel Limpiador Espumoso de Garnier es ideal para eliminar el exceso de grasa, suciedad y maquillaje. Su fórmula, a base de gel, contiene ceramidas, ácido hialurónico y niacinamida para ayudar a restaurar la barrera de la piel, atraer la hidratación y calmar la piel.
Serum
Los serums ayudan a hidratar, a tratar imperfecciones, marcas, poros visibles y puntos negros, gracias a esta alta concentración en complejo de triácidos. Además genera un peeling diario que afina la textura de la piel, destapa los poros y reduce la acumulación de sebo para menos imperfecciones.
Parches
En caso de tener un granito que está "a punto de explotar", lo mejor es taparlo con un parche de acné. La marca Garnier tiene un producto conocido como Pimple Patch. Se trata de parches invisibles diseñados para reducir el tamaño del granito en tan solo 8 horas 1, mientras absorben la suciedad acumulada y protegen la lesión de agentes externos por el hidrocoloide.
Además, al cubrir la imperfección, evitamos el impulso de querer tocarlo, lo que podría devenir en marcas o empeorar el brote. El parche se puede utilizar durante el día o por la noche, sobre la piel limpia y seca o incluso debajo del maquillaje para reducir su apariencia.