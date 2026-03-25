Por qué aparecen granos o acné en la zona de la frente: causas posibles

Desde una perspectiva anatómica, la frente forma parte de la denominada Zona T (frente, nariz y mentón), que se caracteriza por tener una densidad de glándulas sebáceas significativamente mayor que el resto del rostro. Según la Academia Americana de Dermatología (AAD), la sobreproducción de sebo es el primer eslabón en la cadena del acné. Cuando este exceso de grasa se mezcla con células muertas, obstruye los folículos pilosebáceos, creando un ambiente anaeróbico ideal para la proliferación de la bacteria Cutibacterium acnes.

Embed - Causas y tratamiento del acné

Cabello sucio o grasoso

Una de las causas más frecuentes y menos diagnosticadas de acné en la frente es el contacto con productos capilares. Este fenómeno suele conocerse como "acné cosmético", y ocurre cuando los aceites, ceras o siliconas presentes en el shampoo o en los acondicionadores migran hacia la piel de la frente.

Investigaciones publicadas en el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology señalan que estos componentes son altamente comedogénicos (obstruyen los poros). Si además el paciente utiliza flequillo o capules, el roce constante y el sudor atrapado bajo el cabello exacerban la inflamación y la oclusión del poro.

Sudor y la fricción

La frente es una de las áreas que más transpira durante la actividad física o el estrés. El sudor, por sí solo, no causa acné, pero cuando se combina con el uso de bandas deportivas, gorras o cascos, se genera un cuadro conocido como acné mecánica. La fricción constante irrita la superficie cutánea y empuja las impurezas hacia el interior del folículo, rompiendo la barrera protectora de la piel.

Acné granitos frente

Estrés y cortisol alto

Estudios realizado por la Universidad de Stanford aseguran que el estrés emocional eleva los niveles de cortisol, una hormona que estimula directamente a las glándulas sebáceas para que produzcan más aceite, lo que suele manifestarse primero en las zonas con mayor densidad glandular, como la frente.