Pampita rescata un peinado retro elegante y perfecto para cualquier ocasión

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¿Cómo hacer el peinado?

Para comenzar a hacer el peinado tienes que tener el pelo seco. Si hace falta puedes colocar un poco de laca o suero para darle textura y facilitar el peinado. Una vez que el cabello esté completamente desenredado y sin nudos, divide con una linea en la parte superior de la cabeza, dejando una sección suelta en la parte inferior.

Reúne la sección superior de cabello en una mano y empieza a torcerla hacia arriba. Continúa girando hasta que el cabello forme un rollo compacto contra la cabeza. Sujeta el rollo con clips y horquillas. También, puedes insertar un gancho para pero o una horquilla francesa a lo largo del rollo para mayor estabilidad.

El paso final es asegurar que el recogido esté bien sujeto y que no haya cabellos sueltos. Si deseas un aspecto más relajado, tira suavemente de algunos mechones para crear un efecto despeinado.

Jennifer Aniston Audrey Hepburn y Audrey Hepburn luciendo el peinado en sus diversas variantes.

Este peinado se lo hemos visto a Jennifer Aniston en Friends, a Audrey Hepburn, que lo inmortalizó en Breakfast at Tiffany's. Ahora, siguiendo estos consejos y recomendaciones, también puedes recrearlo fácilmente en casa.