Pampita rescata un peinado retro elegante y perfecto para cualquier ocasión

El peinado que lució Pampita fue un french twist. Un recogido elegante y clásico perfecto para lucir en el día a día o en un evento especial. Este estilo fue popular desde finales de la década de 1950 hasta principios de la década de 1970.
Este peinado ha resistido al paso del tiempo y, con algunas variaciones, sigue siendo una elección popular entre las mujeres de todas las edades y con tipos diferentes de cabello.
¿Cómo hacer el peinado?
Para comenzar a hacer el peinado tienes que tener el pelo seco. Si hace falta puedes colocar un poco de laca o suero para darle textura y facilitar el peinado. Una vez que el cabello esté completamente desenredado y sin nudos, divide con una linea en la parte superior de la cabeza, dejando una sección suelta en la parte inferior.
Reúne la sección superior de cabello en una mano y empieza a torcerla hacia arriba. Continúa girando hasta que el cabello forme un rollo compacto contra la cabeza. Sujeta el rollo con clips y horquillas. También, puedes insertar un gancho para pero o una horquilla francesa a lo largo del rollo para mayor estabilidad.
El paso final es asegurar que el recogido esté bien sujeto y que no haya cabellos sueltos. Si deseas un aspecto más relajado, tira suavemente de algunos mechones para crear un efecto despeinado.
Este peinado se lo hemos visto a Jennifer Aniston en Friends, a Audrey Hepburn, que lo inmortalizó en Breakfast at Tiffany's. Ahora, siguiendo estos consejos y recomendaciones, también puedes recrearlo fácilmente en casa.