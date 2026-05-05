Pampita "descontrolada" en la noche de Miami: las fotos

pampita de fiesta en miami El video de Pampita en la noche de Miami.

"Sale a cenar, la invitan al boliche, se pone a bailar. ¿A qué hora se habría ido? Fue cerca de las 4:30 o 5 de la mañana. ¿Con quién estaba? Porque estaba con un hombre ¡El hermano!", dijo luego de que salieran rumores sobre el joven con el que se retiró Pampita del boliche.

Qué pasó entre Pampita y Martín Pepa

Si bien Pampita no quiso dar detalles íntimos del fin de su vínculo con Martín Pepa, Yanina Latorre sacó a la luz la escandalosa razón detrás de su separación.

"Tengo otra persona que habló con Pampita y estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa", arrancó la conductora en SQP.

yanina separacion pampita La razón detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa.

"No sé qué es. No sé qué es el algo. No sé si es un engaño o puede ser una mentira o que omitió contarle algo. Porque, a ver, cuando vos agarrás a alguien en algo, no siempre es un cuerno”, siguió mientras la modelo se refugia en las playas de Miami donde trascendió que también se encuentra Cochito López, el piloto con el que se la relacionó meses atrás, con rumores de encuentros secretos e infidelidad.