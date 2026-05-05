El escándalo que provocó la separación de Pampita y Martín Pepa: "Lo agarró en..."

yanina separacion pampita La razón detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa.

"No sé qué es. No sé qué es el algo. No sé si es un engaño o puede ser una mentira o que omitió contarle algo. Porque, a ver, cuando vos agarrás a alguien en algo, no siempre es un cuerno”, siguió mientras la modelo se refugia en las playas de Miami.

Qué dijo Pampita de su separación

Luego de que Yanina Latorre hablará del rumor que estaba corriendo en el círculo íntimo de Pampita rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

"Sí, me separé y no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a Miami a pasar las penas", dijo Pampita en un mensaje desde Miami donde se la vio de fiesta en el fin de semana de la fórmula 1.

Qué pasó entre Pampita y Cochito López

Semanas antes, en Sálvese Quien Pueda revelaron que Pampita Carolina Ardohain habría tenido un encuentro con el piloto Cochito López en Uruguay durante su breve estadía en un hotel.

Martín Salwe, reveló que Pampita y Cochito habrían cenado en su cuarto y hasta dio detalles del menú y el vino que la pareja habría degustado generando la furia e indignación de la modelo.

Luego de que el panelista de SQP develara la noticia, Pampita Carolina Ardohain no solo lo trató de mentiroso sino que aseguró no tener ningún tipo de vínculo con el piloto con quien se la relacionó en varias ocasiones en los últimos meses.

pampita cochito Qué pasó entre Pampita y Cochito López.

“No sé qué es de su vida. No tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni con el que me comunique ni que comente cosas, ni nada. Absolutamente nada”, dijo contundente.

“Estoy muy bien con mi novio. Y estuve con mi hijo los dos días porque Benjamín se vino a Argentina y era el único hijo que estaba en Uruguay. Salgo a aclarar porque no me gustan las mentiras, o que crezcan las mentiras”, cerró Pampita furiosa quien en las últimas horas trascendió que estaría considerando tomar acciones legales contra los periodistas que lanzaron el rumor.