Pampita Carolina Ardohain confirmó su inesperada separación del empresario y polista, Martín Pepa y ahora salieron a la luz los motivos.
El escándalo que provocó la separación de Pampita y Martín Pepa: "Lo agarró en..."
Yanina Latorre reveló el veradero motivo detrás de la inesperada separación de Pampita y Martín Pepa.
Si bien Pampita no quiso dar detalles íntimos del fin de su vínculo, Yanina Latorre sacó a la luz la escandalosa razón detrás de su separación.
"Tengo otra persona que habló con Pampita y estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa", arrancó la conductora en SQP.
"No sé qué es. No sé qué es el algo. No sé si es un engaño o puede ser una mentira o que omitió contarle algo. Porque, a ver, cuando vos agarrás a alguien en algo, no siempre es un cuerno”, siguió mientras la modelo se refugia en las playas de Miami.
Qué dijo Pampita de su separación
Luego de que Yanina Latorre hablará del rumor que estaba corriendo en el círculo íntimo de Pampita rompió el silencio y dio su versión de los hechos.
"Sí, me separé y no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a Miami a pasar las penas", dijo Pampita en un mensaje desde Miami donde se la vio de fiesta en el fin de semana de la fórmula 1.
Qué pasó entre Pampita y Cochito López
Semanas antes, en Sálvese Quien Pueda revelaron que Pampita Carolina Ardohain habría tenido un encuentro con el piloto Cochito López en Uruguay durante su breve estadía en un hotel.
Martín Salwe, reveló que Pampita y Cochito habrían cenado en su cuarto y hasta dio detalles del menú y el vino que la pareja habría degustado generando la furia e indignación de la modelo.
Luego de que el panelista de SQP develara la noticia, Pampita Carolina Ardohain no solo lo trató de mentiroso sino que aseguró no tener ningún tipo de vínculo con el piloto con quien se la relacionó en varias ocasiones en los últimos meses.
“No sé qué es de su vida. No tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni con el que me comunique ni que comente cosas, ni nada. Absolutamente nada”, dijo contundente.
“Estoy muy bien con mi novio. Y estuve con mi hijo los dos días porque Benjamín se vino a Argentina y era el único hijo que estaba en Uruguay. Salgo a aclarar porque no me gustan las mentiras, o que crezcan las mentiras”, cerró Pampita furiosa quien en las últimas horas trascendió que estaría considerando tomar acciones legales contra los periodistas que lanzaron el rumor.