Pampita Carolina Ardohain se habría separado de su novio el empresario y polista, Martín Pepa, y Moria Casán no se quedó callada.
El polémico apodo que le pusieron a Pampita tras su separación
Exposión en las redes sociales por el explosivo comentario que está circulando sobre Pampita Carolina Ardohain.
Fiel a su estilo picante, Moria Casán opinó de la nueva separación de Pampita y no dudó en comentar lo sucedido apuntando contra su ex compañera de jurado.
“Es muy dejada. No lo puedo creer”, soltó Moria Casán de lo más filosa. "¿Carolina ‘Pampita’ Ardohain estás separada de Martín Pepa?", siguió para redoblar la apuesta.
"Además, ellos tienen un contrato VIP ‘primero lo voy a decir yo, no voy a quedar como una cornuda. Si tenés otra minita guardala hasta que se sepa, pero a mí no me corneás más’. Es muy dejada Pampita. Muy dejada”, cerró sin anestesia.
El secreto detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa
Tras el bombazo, Yanina Latorre fue por más y dio detalles explosivos tras encontrarse con una de las amigas de la top. “Yo me cruzo, una cuestión de una casualidad, con una amiga de Pampita y cuando la saludo, le digo: 'Che, al final Pampita sigue viviendo en la casa de...'. Y me dice: 'Sí, ella está mucho más tranquila, porque desde que se separó...' y sigue hablando. Entonces cuando ella me dice 'desde que se separó', yo no le quise repreguntar porque ella me lo dijo como si lo supiera”, arrancó.
Además, la conductora habló de la llamativa reacción de Pampita luego de que se conocieran los rumores. “Ayer le escribí a las 4 de la tarde, le escribí a las 5, le escribí a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leíste, no estaba abierta para conversar. Yo entiendo que ella debe saber que puede crecer el rumor. No me contestó. Consigo el teléfono a Martín Pepa, le escribo y no me contesta. Para meter un poco de presión, clavo una placa negra diciendo que tengo una separación, que estoy tratando de chequear y que no me contestan los protagonistas”, relató.