El polémico apodo que le pusieron a Pampita tras su separación

moria casan gala gente Moria Casán hundió a Pampita.

"Además, ellos tienen un contrato VIP ‘primero lo voy a decir yo, no voy a quedar como una cornuda. Si tenés otra minita guardala hasta que se sepa, pero a mí no me corneás más’. Es muy dejada Pampita. Muy dejada”, cerró sin anestesia.

El secreto detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa

Tras el bombazo, Yanina Latorre fue por más y dio detalles explosivos tras encontrarse con una de las amigas de la top. “Yo me cruzo, una cuestión de una casualidad, con una amiga de Pampita y cuando la saludo, le digo: 'Che, al final Pampita sigue viviendo en la casa de...'. Y me dice: 'Sí, ella está mucho más tranquila, porque desde que se separó...' y sigue hablando. Entonces cuando ella me dice 'desde que se separó', yo no le quise repreguntar porque ella me lo dijo como si lo supiera”, arrancó.

yanina separacion pampita Yanina Latorre sin filtros sobre la separación de Pampita y Martín Pepa.

Además, la conductora habló de la llamativa reacción de Pampita luego de que se conocieran los rumores. “Ayer le escribí a las 4 de la tarde, le escribí a las 5, le escribí a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leíste, no estaba abierta para conversar. Yo entiendo que ella debe saber que puede crecer el rumor. No me contestó. Consigo el teléfono a Martín Pepa, le escribo y no me contesta. Para meter un poco de presión, clavo una placa negra diciendo que tengo una separación, que estoy tratando de chequear y que no me contestan los protagonistas”, relató.