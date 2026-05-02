Se confirmó la sorpresiva separación de Pampita Carolina Ardohain y el empresario y polista, Martín Pepa, con quien se la vio en los últimos meses.
La desoladora confesión de Pampita sobre su separación de Martín Pepa
Pampita Carolina Ardohain rompió el silencico y confirmó las versiones más escandalosas. Los detalles
Luego de que Yanina Latorre hablará del rumor que estaba corriendo en el círculo íntimo de Pampita, fue la misma modelo quien rompió el silencio y dio su versión de los hechos.
"Sí, me separé y no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a Miami a pasar las penas", dijo Pampita en un mensaje sin querer dar más detalles sobre los motivos que desencadenadon la ruptura.
A pesar de su silencio trascendió que una de las principales razones sería la dificultad de mantener su vínculo a distancia ya que el polista vivien la mitad del año en Estados Unidos.
¿Pampita engañó a Martín Pepa?
Semanas antes, en Sálvese Quien Pueda revelaron que Pampita Carolina Ardohain habría tenido un encuentro con el piloto Cochito López en Uruguay durante su breve estadía en un hotel.
Martín Salwe, reveló que Pampita y Cochito habrían cenado en su cuarto y hasta dio detalles del menú y el vino que la pareja habría degustado generando la furia e indignación de la modelo.
Luego de que el panelista de SQP develara la noticia, Pampita Carolina Ardohain no solo lo trató de mentiroso sino que aseguró no tener ningún tipo de vínculo con el piloto con quien se la relacionó en varias ocasiones en los últimos meses.
“No sé qué es de su vida. No tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni con el que me comunique ni que comente cosas, ni nada. Absolutamente nada”, dijo contundente.
“Estoy muy bien con mi novio. Y estuve con mi hijo los dos días porque Benjamín se vino a Argentina y era el único hijo que estaba en Uruguay. Salgo a aclarar porque no me gustan las mentiras, o que crezcan las mentiras”, cerró Pampita furiosa quien en las últimas horas trascendió que estaría considerando tomar acciones legales contra los periodistas que lanzaron el rumor.