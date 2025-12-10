Las mejores películas del 2025 a nivel mundial: una argentina se destaca en Hollywood

Embed - Nouvelle Vague | Official Trailer | Netflix

02. An Officer and a Spy (Italia/Francia)

El director de esta producción es Roman Polansky, quien recrea en esta película el famoso caso Dreyfus: Jean Dujardin interpreta al oficial Marie-Georges Picquart, quien luchó por liberar al capitán Alfred Dreyfus (Louis Garrel), injustamente acusado de espionaje.

03. Blue Moon (Estados Unidos)

Richard Linklater dirige a Ethan Hawke, quien encarna a Lorenz Hart, el letrista que formó pareja creativa con Richard Rodgers (Andrew Scott).

La acción de "Blue Moon" transcurre en una sola noche, tras el éxito de la obra teatral Oklahoma! y la ruptura profesional entre Hartz y Rodgers.

Embed - BLUE MOON | Official Trailer (2025)

04. Sentimental Value (Noruega)

Esta producción reflexiona sobre el papel de la vivienda familiar como refugio y sobre la importancia de los lazos personales frente a los materiales.

05. Peter Hujar's Day (Estados Unidos)

Ira Sachs dirige esta historia que surge de una entrevista real realizada en 1974 por la escritora Linda Rosenkrantz (Rebecca Hall) al fotógrafo Peter Hujar (Ben Whishaw), icono de las víctimas de sida y fallecido por una neumonía relacionada con la enfermedad.

06. Roofman (Estados Unidos)

Esta comedia, basada en hechos reales, muestra a Channing Tatum interpretando a Jeffrey Manchester, un antiguo ladrón y fugitivo que, tras escapar de prisión, se reinventa y encuentra el amor (Kirsten Dunst) y una nueva familia.

07. Sinners (Estados Unidos)

Ryan Coogler dirige esta película protagonizada por Michael B. Jordan que retrata una época marcada por el Apartheid y la ferocidad del Ku Klux Klan en Estados Unidos.

08. The Mastermind (Estados Unidos)

"J.B. (Josh O’Connor), es un ladrón de arteque, pese a haberlo tenido todo, se siente desorientado. Tras abandonar la escuela de arte, decide robar cuatro valiosos cuadros, justificando sus actos ante su esposa (Alana Haim)", es la sinopsis de esta producción dirigida por Kelly Reichardt.

09. El jockey (Argentina)

La película de Luis Ortega, protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart y Úrsula Corberó destaca por su erotismo lúdico y su apuesta visual, según ha detallado la revista Time.

Embed - EL JOCKEY (2024) • Trailer Oficial

10. One of Them Days (Estados Unidos)

Película protagonizada por Keke Palmer y la cantante SZA. Ambas interpretan a dos jóvenes residentes en Los Ángeles que, en un solo día, deben reunir 1.500 dólares para pagar el alquiler de su departamento. Para poder conseguir ese dinero harán hasta lo imposible, como por ejemplo buscar ropa en un contenedor de beneficencia.

Menciones honoríficas

Entre las menciones honoríficas, la revista Time ha destacado títulos com: