Lista de las mejores películas del 2025 y dónde verlas

Flow, un mundo que salvar (Gints Zilbalodis)

Esta película de animación de Letonia fue nominada a 2 Premios Oscar en las categorías de Mejor Largometraje de Animación y Mejor Película internacional y ganadora del Globo de Oro 2025 a Mejor Película de Animación. Se puede ver en Apple TV.

Aún estoy aquí (Walter Salles)

Esta película brasilera rompió récords en todo el mundo. Está basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, y nos traslada a los años 70, periodo en al que la dictadura militar capturó a su padre, el diputado izquierdista Rubens Paiva. Se puede ver en Apple TV.

Los Pecadores (Ryan Coogler)

"Dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para tratar de escapar de sus problemas, topándose frontalmente con un peligro aún mayor del que nunca hubiesen imaginado", es la sinopsis de esta película prtoagaonizada por Michael B. Jordan y por Hailee Steinfeld, y que puede verse en HBO Max.

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (Matt Shakman)

Ambientada en un Nueva York retro-futurista inspirado en los años 60, la película presenta a la “Primera Familia” del universo Marvel: Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm. Se puede ver en Disney Plus.

Materialistas (Celine Song)

Es una de las películas que más revuelo causó en las redes sociales en este año debido a sus protagonistas: Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans. La directora es Celine Song y la producción se puede ver en HBO Max.

Frankenstein (Guillermo del Toro)

El director mexicano Guillermo del Toro adaptó la novela "Frankenstein o el moderno Prometeo", de Mary Shelley, una de las obras góticas más emblemáticas de todos los tiempos. Se puede ver en Netflix.