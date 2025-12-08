Robo millonario en el barrio Club de Campo: las víctimas creen que alguien pasó el dato

Inmediatamente se montó un operativo en el lugar con personal de la Unidad Investigativa de Guaymallén, Policía Científica para encontrar huellas en las casas donde estuvieron los delincuentes, la revisión de las cámaras de seguridad y un operativo para tratar de dar con los autores, pero los resultados por el momento fueron negativos.

El robo millonario en el barrio Club de Campo

Una de las víctimas tiene 39 años, quien indicó que los delincuentes rompieron una puerta del fondo de su casa. Una vez adentro se tomaron todo el tiempo para robar joyas de oro, relojes y dañaron parte del baño.

La segunda víctima entrevistada por la Policía es un hombre de 68 años, quien al igual que el otro caso, sostuvo que los ladrones entraron por una puerta trasera que no tenía medidas de seguridad. En este caso la víctima señaló que le robaron $300.000, 1.000 dólares y varias joyas de oro.

Móviles policiales, jpeg Los vecinos del barrio Club de Campo, de Guaymallén, detallaron cómo fue el robo millonario que sufrieron en la noche del sábado. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Por último, un hombre de 63 años también señaló que le rompieron una puerta para ingresar a su casa. Los delincuentes le robaron 120.000 dólares, 2 millones de pesos chilenos, un arma de fuego calibre 9 milímetros, una pistola calibre 22, otra calibre 38, y la última calibre 38 corto.

Las víctimas del robo millonario creen que hay un soplón

Una de las víctima del robo indicó a Radio Nihuil que él, su hija que vive al lado y otro vecino de enfrente habían salido a cenar entre las 21 y las 22 del sábado: "Cuando regresamos 12 de la noche nos encontramos con la novedad de que habían ingresado a nuestros domicilios, forzado algunas puertas y algunas ventanas".

El hombre detalló que en su casa no tienen cámaras de seguridad, además que las ventanas no tienen rejas y no son complicadas de abrir, debido a que como se trata de un barrio privado, no tienen esas medidas extras: "Siempre decimos que es uno de los barrios más seguros de Mendoza, pero parece que no es tan seguro".

policia de mendoza.jpeg La Policía trabajó durante la madrugada del domingo en el barrio Club de Campo donde ocurrió el robo millonario. Imagen ilustrativa.

"El Club de Campo tiene cámaras puestas para visualizar la velocidad que andamos los vecinos adentro y para colocarnos multas, pero no sé cuáles serán las cámaras que realmente tienen para verificar la gente que entra de afuera", reclamó una de las víctimas del robo millonario, que agregó que hace un año le ocurrió lo mismo a otro de sus vecinos de la misma cuadra.

"No puedo culpar a nadie, pero evidentemente algún soplón hay, alguna cosa sucede o algo pasa. Es muy raro porque lo hicieron con mucha tranquilidad y muy ordenado", sostuvo el hombre.

Relató que en la casa de su hija buscaron las joyas de oro de su cumpleaños de 15 que guardaba en sus respectivas cajas, tal cual un tesoro: "Sacaron las joyas y volvieron a poner las cajitas vacías en el mismo lugar donde estaban. La verdad que es una situación bastante rara".

Lo llamativo de este robo millonario fue que solo se llevaron joyas, dinero y armas, pero ningún otro elemento: "En casa había 2 celulares y no los tocaron, la computadora no la tocaron tampoco, ni ningún electrodoméstico. Solamente buscaban dinero".