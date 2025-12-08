La alumna que fue armada a una escuela en La Paz, entre una enseñanza especial y la causa por grooming

nena la paz atrincherada escuela Marcelino Blanco 1c El episodio ocurrió en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Otro punto que aún resta resolver es cómo continuará la vida escolar de la joven. Los especialistas definieron que este 2025 termine con escolaridad protegida, es decir, sin asistir a clases en el aula.

Restará realizar una serie de entrevistas para definir cómo continuará en el 2026, teniendo cuenta que en el departamento de La Paz, uno de los menos habitados de la provincia, ya trascendió su identidad.

La causa judicial

Gracias a informaciones que aportaron los padres de la niña y a las entrevistas preliminares, surgió la sospecha de que la alumna había sido víctima de grooming. Fuentes vinculadas al expediente detallaron que aparentemente la menor había estado cruzando conversaciones con un contacto de WhatsApp a quien le enviaba imágenes subidas de tono a cambio de dinero que se transfería a una cuenta.

La sospecha es que este número es de una persona extranjera en cuya foto de perfil salía portando un arma de fuego, lo que podría haber motivado el episodio que protagonizó la alumna en la escuela Marcelino Blanco.

El caso estaba siendo investigado por el fiscal de La Paz Héctor Rosas. Sin embargo, debido a la trascendencia mediática que tuvo en un departamento tan pequeño, el expediente fue trasladado al Gran Mendoza y quedó en manos de la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto. Hasta el momento, no hay detenciones ni imputaciones en ese expediente.

nena la paz atrincherada escuela Marcelino Blanco 12 El operativo que se desplegó ese día en La Paz. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Atrincherada en una escuela

El 10 de septiembre pasado, una alumna de 14 años acudió a la escuela Marcelino Blanco, una de las dos secundarias ubicadas en el departamento de La Paz. Lo hizo con una pistola 9 milímetros escondida entre sus prendas, que previamente le había sustraído de su casa a su padre, un efectivo policial que se desempeña en San Luis.

La alumna le exhibió el arma a algunos compañeros, lo que escaló hasta las autoridades del colegio y se decidió evacuarlo inmediatamente.

Durante 5 horas, la chica estuvo deambulando sola en la escuela mientras las autoridades negociaban para que se entregara. En ese lapso efectuó disparos en el interior del colegio, aunque sin causar heridas a nadie. Cerca de las 15, la adolescente desistió de su conducta y se entregó. Inmediatamente fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital para ser asistida.