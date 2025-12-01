Destrozaron una escuela y quemaron con agua hirviendo a los docentes.

Una vez terminado el enfrentamiento y cuando parecía que todo volvía a la normalidad, la familia de una de las chicas se trasladó a la escuela y pidió hablar con el director, pero al advertir el nivel enojo que mostraban no fueron recibidos por el directivo.

Ataque escuela aula

Ante la falta de respuesta de las autoridades del establecimiento, ingresaron a la escuela situada en calles Valparaíso y Maure pateando el portón del comedor que conecta primaria y secundaria, que tiene un espacio común entre los tres establecimientos educativos.

Al momento en que los familiares de la alumna ingresaron a ese sector, el personal auxiliar de la escuela se encontraba preparando mate cocido para servirle la merienda a los alumnos.

Los agresores, visiblemente fuera de sí, tomaron las ollas con el agua hirviendo y se las tiraron a los docentes que se encontraban en ese aula para luego comenzar a destrozar otras aulas del establecimiento.

El portón del comedor, que separa los distintos niveles, quedó destruido al igual que las mesas que los chicos utilizan para almorzar y merendar. Mientras que las bebidas quedaron volcadas en el piso, en tanto que los platos y vasos fueron destruidos.

La madre de una de las adolescentes involucradas en la pelea, de nombre Belén, aseguró en declaraciones a los medios que ella no estuvo presente durante los incidentes. La mujer sostuvo que su familia ingresó a buscar a su hija, pero que no participaron del ataque.

“Lo único que querían hacer era sacar a la nena para ver cómo estaba. Mi familia estaba tocando timbre y me dijeron que no le abrían la puerta”, expresó.

Aunque negó que su familia haya generado destrozos, aclaró que empezaron a patear la puerta porque la menor, que estaba golpeada, no salía. “Mi hija tuvo que ir al hospital después y le hicieron estudios”, completó, al indicar que la niña sufrió un traumatismo de cráneo.

Ataque escuela mujer

Marcela, la abuela de la chica, agregó: “Yo entré a buscar a mi nieta, no entré a romper nada, buscaba la nena. Si hay testigos y hay cámaras que me busquen y me digan si rompí algo”.

En medio de la confusión, la mujer comentó que una de sus hijas fue detenida. “A ella la acusaron de tirar todo”, contó.

Este lunes, las clases comenzaron varios minutos más tarde porque los directivos del colegio se reunieron con las autoridades del ministerio de Educación de la provincia.

Una familia violenta

Según fuentes de la investigación, la familia agresora ya cuenta con antecedentes por problemas ocurridos también con la misma alumna.

Desde la institución realizaron la denuncia en la comisaría local y la tía de la menor fue demorada, aunque ya recuperó la libertad. Mientras tanto, los docentes aseguran que viven con temor de ir a trabajar.

“Entraron a los gritos, irrumpieron sin control y buscaron agredir directamente a nuestras auxiliares”, aseguró Laura Sosa, una de las docentes atacadas en las redes sociales, según Infobae.

Las docentes fueron sorprendidas mientras preparaban la merienda para los alumnos. “Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme. La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes”, contó Laura en su mensaje.

Ataque escuela destrozos

La investigación por daños y lesiones quedó en manos de la fiscal Mirna Sánchez, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial San Martín, que por estas horas investiga los daños que sufrió la escuela y trata de identificar a las personas que participaron del ataque.

Mientras, desde la agrupación Docentes en Marcha Malvinas Argentinas impulsan un pedido de cese de actividades en el distrito, con el objetivo de repudiar los hechos de violencia. “Este martes 2/12, Suteba y el FUDB en José C Paz, convocan a paro distrital y movilización a jefatura distrital”, indica el comunicado publicado en redes sociales.

Fuente: la110.com - infobae.com