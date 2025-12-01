Plan de energía solar en colegios: 20 escuelas técnicas con paneles y un ahorro de $117 millones

Durante la última recorrida por los colegios que participan en el plan, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, destacó el valor pedagógico del programa: “Cerramos junto a estudiantes y docentes de escuelas técnicas la primera etapa del plan de paneles solares en edificios escolares. Son 20 escuelas que ya generan energía limpia, reducen costos y usan esta experiencia como parte de su formación. Este es el camino: escuelas más modernas, sustentables y con estudiantes protagonistas de su propia formación”.

El acompañamiento de los equipos escolares ha sido clave para garantizar que el impacto no se limite a la infraestructura, sino también al uso didáctico de la tecnología.

Las escuelas fueron seleccionadas priorizando tres criterios: alto consumo eléctrico, matrícula técnica vinculada con energía y electricidad, y zonas donde el sistema convencional presenta limitaciones estacionales.

Los resultados del plan de energía solar 2025

La primera etapa del programa fue ejecutada entre junio y noviembre y dejó resultados tangibles.

Infraestructura instalada:

700 paneles solares colocados.

350 kW de potencia instalada.

20 escuelas de toda la provincia ya funcionan con energía solar.

Esto permitirá generar desde 2026 -según explicaron desde Educación- unos 450 MWh anuales, equivalente al consumo eléctrico de 120 familias y un ahorro proyectado de $117.000.000 por año. Además, se evitarán 208 toneladas de CO, lo que equivale a sacar 45 autos de circulación o plantar 10.000 algarrobos.

Además, destacaron los aprendizajes que pueden obtener los estudiantes ya que las escuelas ya trabajan con:

Lecturas de generación fotovoltaica en tiempo real.

Prácticas de mantenimiento preventivo.

Cálculo de producción anual y medición del ahorro energético.

Proyectos integrados de energías renovables en espacios curriculares vinculados con electromecánica, electricidad, ambiente y tecnología.

¿Cómo es la hoja de ruta para este 2026?

Para el próximo año está prevista la segunda etapa del plan, que incluirá:

Nuevas instalaciones fotovoltaicas en instituciones técnicas.

Profundización del uso pedagógico del sistema mediante Educa ConCiencia.

Articulación con el Plan de Alfabetización Digital y proyectos de formación profesional.

Remplazo progresivo de luminarias y mejoramiento de sistemas eléctricos.

El objetivo final es que cada escuela técnica de Mendoza cuente con infraestructura energética moderna, sostenible y adecuada a los desafíos tecnológicos actuales, de acuerdo con lo que proyectaron desde la cartera que conduce Tadeo García Zalazar.