Denunciaron a una empresa de eventos por estafas en fiestas de egresados, cumpleaños y casamientos

En otros casos, los egresados se tuvieron que volver a sus casas vestidos de gala, en medio de llantos y enojo al darse cuenta que no tendrían su tan esperada noche por haber caído en una estafa.

Los padres de las víctimas intentaron comunicarse con el dueño de Ok Eventos en varias oportunidades, pero dejó de responder. Hasta el momento hay al menos 5 denuncias por estafas, y ahora serán citados para declarar en el Polo Judicial ante la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi.

Escraches y denuncias por estafas a una empresa de fiestas

Uno de los casos más recientes ocurrió el sábado pasado cuando los alumnos de las escuelas Silvia Martínez de Ruiz, de Fray Luis Beltrán, en Maipú, y de la Dr. Eduardo José Chahla, de Guaymallén, esperaban su cena en el salón Casa Balear, ubicado en Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

Romina, mamá de uno de los egresados, contó a Radio Nihuil: "Llegamos el sábado a las 21.30 al salón y no había nada. Salió una persona y nos dijo que esa noche no había ningún evento".

Eran cerca de 200 invitados entre las dos escuelas y habían pagado $3.505.000 para tener la cena de egresados de sus hijos: "El 27 de abril pagamos la seña".

Romina contó que se contactaron con el dueño de la empresa Ok Eventos, Catering y Egresados a través de las redes sociales. Cuando se reunieron con él les mostró videos de otras fiestas, además de testimonios y fotos de lo que sería la comida. Pero no hubo nada de eso.

denuncias estafas ok eventos egresados 6 En una de las fiestas de egresados hubo solo empanadas y algunas pizzas. Los padres denunciaron a la empresa por estafas. Foto: Gentileza

Otro caso fue el de la Escuela 4-215 Buena Vecinos, quienes tenían su noche el sábado 22 de noviembre en el salón Casa Balear, en Guaymallén. Rebeca, mamá de una egresada, relató: "A las 21 ingresaban los chicos y 21.15 tenían el recibimiento para que comiera la gente, pero no había nada. Estaba todo desorganizado, había mozos, pero nadie sabia nada".

Ante la exigencia de respuestas, les dieron gaseosas calientes con hielo y los mozos pasaron con 4 o 5 bandejas con algo de comida, y nada más.

"El dueño de la empresa estaba afuera con la gente de seguridad. Cuando fuimos a preguntarle dónde estaba todo lo acordado abrió el baúl y sacó un tupper con pedacitos de carne, y se fue", relató y agregó que en la cocina había 5 kilos de asado para 200 personas, 15 chorizos, no había leña ni fuego, una bandeja con 20 masitas, que era un pionono con crema y una fruta".

Si faltaba algo, los empleados de seguridad se fueron, los mozos también e indicaron que no les habían pagado. El DJ también dijo que le habían adelantado una parte, pero al darse cuenta que era una estafa se iba a ir, pero los padres le suplicaron que se quedara para que sus hijos por lo menos tuvieran música.

Rebeca detalló que los padres pagaron $69.200 las primeras tarjetas, y luego otros pagaron $82.200: "El sinvergüenza estuvo vendiendo entradas para el baile hasta el mismo sábado a $30.000".

denuncias estafas ok eventos egresados 5 Loa padres encontraron solo 15 chorizos y 5 kilos de asado para una fiesta con 250 invitados, y escracharon al dueño de la empresa de catering por estafas. Foto: Gentileza

Además, varias víctimas que lo escracharon con comentarios en las publicaciones de la empresa, el dueño se encargó de borrarlos uno a uno, y hasta bloqueó a algunos de los usuarios.

Otros que habrían trabajado con el hombre ahora denunciado por estafas indicaron que esto mismo hizo con al menos otras 15 fiestas en las últimas semanas.

Quinceañeras estafadas

En el salón Quinta Bancaria, de Guaymallén, una familia organizó con mucho tiempo el cumpleaños de 15 de gemelas. Cuando llegaron al salón todo fue sorpresa, pero para mal, ya que no había bebidas, ni banquete, mucho menos cena.

Pero los padres de las chicas y todos los invitados no iban a permitir que las chicas no tuviesen su noche tan esperada. La gente del salón les dio todo lo que tenían, mesas, sillas, manteles y algunas copas.

Mientras que todos los invitados hicieron una gran colecta para comprar en el momento bebidas y la comida, además de encargarse del sonido para que bailaran con todos sus seres queridos.

Otras 3 escuelas en alerta por las estafas denunciadas

Los colegios Arrieros de Los Andes, Álvarez Condarco y Capitán Vázquez tenían todo planeado para su fiesta de egresados el próximo sábado 6 de diciembre.

Yanina relató que el sábado pasado encontró en Facebook escraches a la empresa Ok Eventos por varias estafas en fiestas de egresados, cumpleaños y casamientos.

"Lo llamé y no me respondió. En el celular de la empresa tampoco me contestaron", expresó la mujer a Diario UNO. A una semana del gran evento, Yanina llamó al salón Casa Balear, y le dijeron que la fecha estaba reservada para ellos, pero que no les habían pagado nada. De todas formas, les dijeron que le daban el lugar para el festejo, pero sin ningún servicio.

denuncias estafas ok eventos egresados 7 Ese es el tupper con carne que llevó el dueño de Ok Eventos a una de las fiestas, y lo que sería la mesa dulce para 250 invitados. Foto: Gentileza

"Se comunicó con nosotros un grupo de mozos que trabajaban para él y nos dijeron que les debía mucha plata", comentó. "Nosotros pagamos $83.500 cada tarjeta y en total son 290 invitados. Le entregamos $24.215.000".

"Lo que queremos es que los chicos tengan su fiesta. Una de las escuelas es muy humilde y muchos chicos de 17 años salieron a trabajar para pagarle la tarjeta a sus padres", señaló la mamá de una de las alumnas. Uno de estos chicos trabajó para que su abuela pudiese acompañarlo, ya que no tiene padres.

Al igual que los casos anteriores, "lo contactamos por redes sociales, nos mostró fiestas grandísimas, te cita en los salones, y parece como si fuera el encargado".

"Mi hermana la llamó el domingo, se hizo pasar por alguien que quería hacer una fiesta y el hombre le dio una cita. Le ofreció otros salones, no los mismos de siempre. Hasta ayer le contestó y después de los escraches no respondió más".

Ante estas presuntas estafas, la mujer aportó un dato, el dueño de la empresa Ok Eventos tiene domicilio en Dorrego, Guaymallén, pero también en San Juan y en Buenos Aires.