Durante la madrugada de este lunes, delincuentes ingresaron a un supermercado ubicado en Ruta 40 y Ruta 16, en Luján de Cuyo, y sustrajeron una importante cantidad de carne y mercadería congelada, tras forzar candados de acceso.
Delincuentes entraron de madrugada a un supermercado y escaparon con dos carros repletos de carne
Los delincuentes rompieron candados y se metieron al negocio de Luján de Cuyo, en plena ruta 40. Buscan a los responsables
El hecho ocurrió alrededor de las, cuando un llamado al 911 alertó sobre una alarma activada en un supermercado que se encuentra, justamente, en la intersección de las rutas mencionadas, precisamente en el distrito Ugarteche.
Al llegar al lugar, personal policial constató que los candados del portón y de la puerta principal habían sido violentados.
Los delincuentes se fueron con dos carros llenos de carne
Los ladrones se dirigieron al sector oeste del local, donde se encuentran las cámaras frigoríficas. Según pudo verificar un empleado a través de las cámaras de seguridad, dos individuos retiraron dos carros completamente cargados con carne y otros productos congelados y se dieron a la fuga.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica, Canes y la Unidad Investigativa Departamental (UID) para recabar pruebas del robo.
En tanto, la Justicia dispuso las medidas de rigor para la investigación mientras intentan dar con los responsables.