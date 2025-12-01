Niño de 5 años celebraba su cumpleaños y encontró la muerte de la peor manera, en el patio de su casa

De acuerdo con la información policial, el niño se encontraba en su hogar y, por cuestiones que aún son materia de investigación, logró llegar hasta el sector de la pileta en el patio, donde cayó y no pudo salir por sus propios medios, provocándole la muerte.

La madre del pequeño, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, había salido a realizar compras y, al regresar, notó la ausencia de su hijo, quien había quedado al cuidado de su padre. Tras comenzar a buscarlo, la mujer vio su cuerpo flotando en el agua desde una ventana que da al patio. Inmediatamente, fue rescatado y sus padres comenzaron a realizarle ejercicios de reanimación cardiopulmonar.