El Quini 6 realizó este domingo 30 de noviembre de 2025 el sorteo 3326, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3326 del domingo 30 de noviembre
- TRADICIONAL
04 - 11 - 21 - 25 - 40 - 44
- LA SEGUNDA
08 - 14 - 16 - 22 - 24 - 41
- REVANCHA
02 - 03 - 13 - 16 - 19 - 28
- SIEMPRE SALE
13 - 22 - 36 - 39 - 40 - 44
- POZO EXTRA
02 - 03 - 04 - 08 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 40 - 41 - 44
Quini 6: ganadores del sorteo 3326 del domingo 30 de noviembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $2.138.693.303,25
TRADICIONAL 5 aciertos, 33 ganadores $1.207.743,41
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.868 ganadores $6.400,78
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $3.531.517.746,75
SEGUNDA 5 aciertos, 75 ganadores $531.407,10
SEGUNDA 4 aciertos, 4.090 ganadores $2.923,39
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $8.066.999.115,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 18 ganadores $19.861.008,75
POZO EXTRA 6 aciertos, 3.285 ganadores $39.573,82
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15