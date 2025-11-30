REVANCHA

02 - 03 - 13 - 16 - 19 - 28

SIEMPRE SALE

13 - 22 - 36 - 39 - 40 - 44

POZO EXTRA

02 - 03 - 04 - 08 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 40 - 41 - 44

quini 6 sorteo miercoles ganadores resultados 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3326 del domingo 30 de noviembre.

Quini 6: ganadores del sorteo 3326 del domingo 30 de noviembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $2.138.693.303,25

TRADICIONAL 5 aciertos, 33 ganadores $1.207.743,41

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.868 ganadores $6.400,78

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $3.531.517.746,75

SEGUNDA 5 aciertos, 75 ganadores $531.407,10

SEGUNDA 4 aciertos, 4.090 ganadores $2.923,39

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $8.066.999.115,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 18 ganadores $19.861.008,75

POZO EXTRA 6 aciertos, 3.285 ganadores $39.573,82

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: