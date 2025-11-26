Quini 6: los resultados del sorteo 3325 del miércoles 26 de noviembre.

El Quini 6 realizó este miércoles 26 de noviembre de 2025 el sorteo 3325, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
- TRADICIONAL
02 - 04 - 10 - 18 - 32 - 44
- LA SEGUNDA
08 - 21 - 24 - 26 - 33 - 35
- REVANCHA
20 - 25 - 34 - 36 - 40 - 41
- SIEMPRE SALE
11 - 16 - 18 - 27 - 34 - 45
- POZO EXTRA
02 - 04 - 08 - 10 - 18 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 40 - 41 - 44
Quini 6: ganadores del sorteo 3325 del miércoles 26 de noviembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.880.789.195
TRADICIONAL 5 aciertos, 65 ganadores $463.398
TRADICIONAL 4 aciertos, 2.398 ganadores $3.768
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $3.273.613.639
SEGUNDA 5 aciertos, 28 ganadores $1.075.745
SEGUNDA 4 aciertos, 1.676 ganadores $5.391
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $7.625.267.937
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 49 ganadores $5.513.046
POZO EXTRA 6 aciertos, 1.815 ganadores $71.625
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15