Video: cayó granizo en varios sectores de Ciudad, San Rafael y el Valle de Uco

Embed - Granizo en Ciudad de Mendoza este miércoles

Las áreas de Mendoza más afectadas por la tormenta

Las áreas afectadas por la lluvia, son las siguientes de acuerdo a Defensa Civil:

Los Cerrillos

Oeste de Gualtallary

Dique Río Las Tunas

Manzano Histórico

El Challao

Tupungato

Tunuyán

Las Heras

Ciudad de Mendoza

Guaymallén (leves)

Anchoris

El Carrizal

Pampa del Diamante

Maipú

Qué dice el pronóstico extendido en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional comunicó que para este jueves se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 34, con un cielo nublado.

En cambio, el viernes se espera una máxima más baja de 28 grados y una mínima de 18, con tormentas para la tarde y noche.

El sábado bajará un poco más la temperatura con 22 grados de máxima y 14 de mínima y también rige un alerta por lluvias desde la madrugada hasta la noche.

El domingo la mínima se espera que se ubique en 16 grados y la máxima en 24, con tormentas durante todo el día.

En tanto, a partir del lunes el pronóstico mejoraría al menos hasta el martes con mínimas de 15 y máximas de 28 y días nublados pero sin lluvias.