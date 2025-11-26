Inicio Sociedad Granizo
Alerta meteorológica

Video: cayó granizo en varios sectores de Ciudad, San Rafael y el Valle de Uco

Las tormentas seguirán hasta la noche. Se espera una tregua para este jueves pero pronosticaron que volverán las lluvias a partir del viernes

Por UNO
Cayó granizo en algunos sectores de Mendoza.

Las alertas de granizo de este miércoles se cumplieron en algunos sectores de Mendoza como San Rafael, Ciudad y Valle de Uco. En tanto, en otras zonas de la provincia se registraron lluvias débiles y moderadas, como había alertado el Servicio Meteorológico Nacional.

Las tormentas se esperan que continúen durante la tarde y la noche de esta jornada con la probabilidad de que mejore para la madrugada de este jueves. Sin embargo, a partir del viernes y hasta el domingo se espera que vuelvan las precipitaciones al llano.

Embed - Fuertes ráfagas de viento y lluvia en Mendoza

Las autoridades recomendaron precaución a los conductores que utilicen la Ruta 40 hacia Tunuyán este miércoles, sobre todo en la zona de la Cruz Negra y Zapata, por fuertes lluvias y posible caída de granizo.

Embed - Granizo en Ciudad de Mendoza este miércoles

Las áreas de Mendoza más afectadas por la tormenta

Las áreas afectadas por la lluvia, son las siguientes de acuerdo a Defensa Civil:

  • Los Cerrillos
  • Oeste de Gualtallary
  • Dique Río Las Tunas
  • Manzano Histórico
  • El Challao
  • Tupungato
  • Tunuyán
  • Las Heras
  • Ciudad de Mendoza
  • Guaymallén (leves)
  • Anchoris
  • El Carrizal
  • Pampa del Diamante
  • Maipú

Qué dice el pronóstico extendido en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional comunicó que para este jueves se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 34, con un cielo nublado.

En cambio, el viernes se espera una máxima más baja de 28 grados y una mínima de 18, con tormentas para la tarde y noche.

El sábado bajará un poco más la temperatura con 22 grados de máxima y 14 de mínima y también rige un alerta por lluvias desde la madrugada hasta la noche.

El domingo la mínima se espera que se ubique en 16 grados y la máxima en 24, con tormentas durante todo el día.

En tanto, a partir del lunes el pronóstico mejoraría al menos hasta el martes con mínimas de 15 y máximas de 28 y días nublados pero sin lluvias.

