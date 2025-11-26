Video: cayó granizo en varios sectores de Ciudad, San Rafael y el Valle de Uco

Las alertas de granizo de este miércoles se cumplieron en algunos sectores de Mendoza como San Rafael, Ciudad y Valle de Uco. En tanto, en otras zonas de la provincia se registraron lluvias débiles y moderadas, como había alertado el Servicio Meteorológico Nacional.
Las tormentas se esperan que continúen durante la tarde y la noche de esta jornada con la probabilidad de que mejore para la madrugada de este jueves. Sin embargo, a partir del viernes y hasta el domingo se espera que vuelvan las precipitaciones al llano.
Las autoridades recomendaron precaución a los conductores que utilicen la Ruta 40 hacia Tunuyán este miércoles, sobre todo en la zona de la Cruz Negra y Zapata, por fuertes lluvias y posible caída de granizo.
Las áreas de Mendoza más afectadas por la tormenta
Las áreas afectadas por la lluvia, son las siguientes de acuerdo a Defensa Civil:
- Los Cerrillos
- Oeste de Gualtallary
- Dique Río Las Tunas
- Manzano Histórico
- El Challao
- Tupungato
- Tunuyán
- Las Heras
- Ciudad de Mendoza
- Guaymallén (leves)
- Anchoris
- El Carrizal
- Pampa del Diamante
- Maipú
Qué dice el pronóstico extendido en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional comunicó que para este jueves se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 34, con un cielo nublado.
En cambio, el viernes se espera una máxima más baja de 28 grados y una mínima de 18, con tormentas para la tarde y noche.
El sábado bajará un poco más la temperatura con 22 grados de máxima y 14 de mínima y también rige un alerta por lluvias desde la madrugada hasta la noche.
El domingo la mínima se espera que se ubique en 16 grados y la máxima en 24, con tormentas durante todo el día.
En tanto, a partir del lunes el pronóstico mejoraría al menos hasta el martes con mínimas de 15 y máximas de 28 y días nublados pero sin lluvias.