El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa calor extremo e inestabilidad para este miércoles

El pronóstico del tiempo para este miércoles adelantó una jornada calurosa, con nubosidad variable y probabilidad de lluvias y tormentas, algunas con granizo. Hacia la noche, vientos moderados a algo fuertes del sur. Se esperan precipitaciones en cordillera.
Máx.: 37°C | Mín.: 20°C
Jueves 27
Cielo parcialmente nublado y descenso de la temperatura. Vientos moderados del noreste. En cordillera, cielo parcialmente nublado.
Máx.: 34°C | Mín.: 20°C
Cómo es el pronóstico del tiempo para este fin de semana
Viernes 28
Cielo algo nublado, con leve descenso térmico y vientos moderados del sur. Se prevén tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera.
Máx.: 33°C | Mín.: 18°C
Sábado 29
Condiciones inestables, con nubosidad variable y poco cambio térmico. Probabilidad de lluvias y tormentas. Se espera viento Zonda en Malargüe.
Máx.: 32°C | Mín.: 18°C
Domingo 30
Tiempo inestable, con nubosidad variable y sin grandes cambios. Probables tormentas severas.
Máx.: 28°C | Mín.: 16°C
Lunes 1 de diciembre
Cielo con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.
Máx.: 30°C | Mín.: 15°C