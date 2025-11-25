El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa calor extremo e inestabilidad para este miércoles

Cielo parcialmente nublado y descenso de la temperatura. Vientos moderados del noreste. En cordillera, cielo parcialmente nublado.

Máx.: 34°C | Mín.: 20°C

granizo mano Después del viento Zonta y el calor extremo se esperan tormentas con granizo para este miércoles.

Cómo es el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Viernes 28

Cielo algo nublado, con leve descenso térmico y vientos moderados del sur. Se prevén tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera.

Máx.: 33°C | Mín.: 18°C

Sábado 29

Condiciones inestables, con nubosidad variable y poco cambio térmico. Probabilidad de lluvias y tormentas. Se espera viento Zonda en Malargüe.

Máx.: 32°C | Mín.: 18°C

Domingo 30

Tiempo inestable, con nubosidad variable y sin grandes cambios. Probables tormentas severas.

Máx.: 28°C | Mín.: 16°C

Lunes 1 de diciembre

Cielo con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

Máx.: 30°C | Mín.: 15°C