El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa calor extremo e inestabilidad para este miércoles

Este miércoles será el día más caluroso de la semana con una máxima de 37°C. El pronóstico advierte la posible caída de granizo

Por UNO
Mendoza será un horno este miércoles con máxima 37°C.

Foto: UNO / Martín Pravata

El pronóstico del tiempo para este miércoles adelantó una jornada calurosa, con nubosidad variable y probabilidad de lluvias y tormentas, algunas con granizo. Hacia la noche, vientos moderados a algo fuertes del sur. Se esperan precipitaciones en cordillera.

Máx.: 37°C | Mín.: 20°C

Jueves 27

Cielo parcialmente nublado y descenso de la temperatura. Vientos moderados del noreste. En cordillera, cielo parcialmente nublado.

Máx.: 34°C | Mín.: 20°C

granizo mano
Después del viento Zonta y el calor extremo se esperan tormentas con granizo para este miércoles.

Cómo es el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Viernes 28

Cielo algo nublado, con leve descenso térmico y vientos moderados del sur. Se prevén tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera.

Máx.: 33°C | Mín.: 18°C

Sábado 29

Condiciones inestables, con nubosidad variable y poco cambio térmico. Probabilidad de lluvias y tormentas. Se espera viento Zonda en Malargüe.

Máx.: 32°C | Mín.: 18°C

Domingo 30

Tiempo inestable, con nubosidad variable y sin grandes cambios. Probables tormentas severas.

Máx.: 28°C | Mín.: 16°C

Lunes 1 de diciembre

Cielo con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

Máx.: 30°C | Mín.: 15°C

