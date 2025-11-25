El calor extremo y agobiante sigue en toda la provincia, según anticipa el pronóstico del tiempo. Hacia la tarde y noche se esperan tormentas aisladas en algunos sectores del oeste de Mendoza, pero para el miércoles rige una alerta amarilla por tormentas severas.
El pronóstico del tiempo anticipa que sigue el calor sofocante con probables tormentas al final del día
La máxima será de 36 grados para el Gran Mendoza, según el pronóstico del tiempo. Para el miércoles hay alerta amarilla por tormentas severas
Para este martes, la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo anticipó a Radio Nihuil un día muy caluroso, con presencia de viento norte y una máxima que trepará a los 36 grados durante la tarde, para el Gran Mendoza.
Por segundo día consecutivo, San Rafael y General Alvear podrían registrar las temperaturas más elevadas de la provincia.
Además, la especialista indicó que hacia la tarde y durante la noche se esperan tormentas aisladas en el oeste en zonas cercanas a la precordillera, en el este y en el sur de Mendoza.
El pronóstico del tiempo alerta por tormentas severas
El miércoles seguirá el viento norte sobre la provincia, lo que favorece las altas temperaturas con una mínima de 21 grados y una máxima de 36 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en el sur, Valle de Uco y zona Este para la tarde y noche del miércoles.
Elizabeth Naranjo Tamayo explicó que esto se debe al ingreso desde la cordillera de aire frío en altura, lo que generará la inestabilidad.
El pronóstico del tiempo advirtió que que estas tormentas pueden tener abundante caída de agua, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y no se descarta la probabilidad de granizo.