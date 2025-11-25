El pronóstico del tiempo anticipa que sigue el calor sofocante con probables tormentas al final del día

Además, la especialista indicó que hacia la tarde y durante la noche se esperan tormentas aisladas en el oeste en zonas cercanas a la precordillera, en el este y en el sur de Mendoza.

El pronóstico del tiempo alerta por tormentas severas

El miércoles seguirá el viento norte sobre la provincia, lo que favorece las altas temperaturas con una mínima de 21 grados y una máxima de 36 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en el sur, Valle de Uco y zona Este para la tarde y noche del miércoles.

Imagen ilustrativa. Foto: Miguel Cicconi

Elizabeth Naranjo Tamayo explicó que esto se debe al ingreso desde la cordillera de aire frío en altura, lo que generará la inestabilidad.

El pronóstico del tiempo advirtió que que estas tormentas pueden tener abundante caída de agua, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y no se descarta la probabilidad de granizo.