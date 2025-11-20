Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Fin semana largo

El pronóstico del tiempo en Mendoza anunció un marcado descenso de la temperatura para este viernes

Habrá una tregua al calor sofocante para este viernes, en el inicio del fin de semana largo. Luego continúan las altas temperaturas y la amenaza de tormentas

Por UNO
Sólo por algunas horas, se sentirá un poco de alivio con un descenso de la temperatura este viernes 21 de noviembre.

Foto: Diario UNO / Martín Pravata

El pronóstico del tiempo, elaborado por la Dirección de Contingencias Climáticas, anticipó para este fin de semana extra largo, un marcado descenso de la temperatura después de un fenómeno de viento Zonda pero sólo por esta viernes. Luego, volverá el calor y la amenaza de tormentas.

Viernes 21 de noviembre

La jornada presentará nubosidad variable, descenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado.

Máxima: 29°C – Mínima: 14°C

Sábado 22 de noviembre

El sábado se espera poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La cordillera continuará inestable.

Máxima: 33°C – Mínima: 16°C

Días cálidos, inestabilidad y posibles tormentas. Así estará el tiempo este fin de semana extra largo en Mendoza.

Domingo 23 de noviembre

La semana cerrará con una jornada calurosa y algo nublada, acompañada de vientos moderados del noreste. En alta montaña seguirá la inestabilidad.

Máxima: 35°C – Mínima: 16°C

Lunes 24 de noviembre

El lunes se mantendrá caluroso y algo nublado, con vientos moderados del noreste. Hacia la noche se prevén tormentas aisladas, especialmente en sectores del Gran Mendoza. Cordillera continuará inestable.

Máxima: 36°C – Mínima: 18°C

Martes 25 de noviembre

El martes continuará el calor, con condiciones algo nubladas y vientos leves del sudeste. Al igual que el lunes, podrían registrarse tormentas hacia la noche. La cordillera seguirá inestable.

Máxima: 36°C – Mínima: 19°C

