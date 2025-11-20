El pronóstico del tiempo en Mendoza anunció un marcado descenso de la temperatura para este viernes

Máxima: 29°C – Mínima: 14°C

Sábado 22 de noviembre

El sábado se espera poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La cordillera continuará inestable.

Máxima: 33°C – Mínima: 16°C

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (16).jpeg Días cálidos, inestabilidad y posibles tormentas. Así estará el tiempo este fin de semana extra largo en Mendoza. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Domingo 23 de noviembre

La semana cerrará con una jornada calurosa y algo nublada, acompañada de vientos moderados del noreste. En alta montaña seguirá la inestabilidad.

Máxima: 35°C – Mínima: 16°C

Lunes 24 de noviembre

El lunes se mantendrá caluroso y algo nublado, con vientos moderados del noreste. Hacia la noche se prevén tormentas aisladas, especialmente en sectores del Gran Mendoza. Cordillera continuará inestable.

Máxima: 36°C – Mínima: 18°C

Martes 25 de noviembre

El martes continuará el calor, con condiciones algo nubladas y vientos leves del sudeste. Al igual que el lunes, podrían registrarse tormentas hacia la noche. La cordillera seguirá inestable.

Máxima: 36°C – Mínima: 19°C