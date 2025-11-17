La Dirección de Contingencias Climáticas dio a conocer en su pronóstico del tiempo para toda la semana y anticipó que este martes se mantendrán las condiciones del tiempo que se presentaron este lunes, con una máxima que superará los 30°C y el calor se quedará durante los días subsiguientes con la llegada de inestabilidad a partir del jueves y un fuerte descenso de la temperatura para el viernes feriado puente.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó mucho calor para este martes y tormentas hacia el jueves
El pronóstico de Contingencias Climáticas informó que se espera una semana con altas temperaturas, inestabilidad y tormentas
- Martes 18 de noviembre
Jornada calurosa, con poca nubosidad y vientos leves del sudeste. En cordillera, cielo parcialmente nublado.
Máxima: 36°C — Mínima: 16°C
- Miércoles 19 de noviembre
Parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. Vientos moderados a leves del sudeste. En cordillera, parcial nublado.
Máxima: 32°C — Mínima: 18°C
- Jueves 20 de noviembre
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. En cordillera, condiciones inestables con precipitaciones.
Máxima: 35°C — Mínima: 17°C
- Viernes 21 de noviembre
Cielo con nubosidad variable y descenso de la temperatura. Vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas, con precipitaciones en cordillera.
Máxima: 29°C —Mínima: 14°C
- Sábado 22 de noviembre
Jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. Vientos moderados del noreste.
Máxima: 33°C — Mínima: 16°C