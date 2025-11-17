El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó mucho calor para este martes y tormentas hacia el jueves

Miércoles 19 de noviembre

Parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. Vientos moderados a leves del sudeste. En cordillera, parcial nublado.

Máxima: 32°C — Mínima: 18°C

ola de calor 17.jfif Cristián Lozano

Jueves 20 de noviembre

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. En cordillera, condiciones inestables con precipitaciones.

Máxima: 35°C — Mínima: 17°C

Viernes 21 de noviembre

Cielo con nubosidad variable y descenso de la temperatura. Vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas, con precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C —Mínima: 14°C

Sábado 22 de noviembre

Jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. Vientos moderados del noreste.

Máxima: 33°C — Mínima: 16°C