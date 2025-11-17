La semana inicia con un aumento de la temperatura, según el pronóstico del tiempo en Mendoza

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó para este inicio de semana un lunes de calor, con marcado aumento de la temperatura que podría llegar a los 31°. El cielo se verá con apenas algunas nubes pero que no amenazarían con tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este lunes, anticipando una jornada de temperaturas agradables y un ascenso generalizado del termómetro en la región metropolitana. La máxima pronosticada se situará entre los 29°C y 31°C, mientras que la mínima rondará los 12°C a 13°C.
El cielo se presentará algo nublado a lo largo del día. Se esperan vientos moderados del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h.
La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, en torno al 10%, descartando la posibilidad de lluvias significativas para la fecha.
Las condiciones invitan a disfrutar de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante la intensidad del sol en las horas pico.
Una semana de calor, según el pronóstico del tiempo
El SMN advirtió en su informe semanal que el calor se instalará en estos días, hasta el domingo inclusive que alerta con una temperatura máxima de 35°.
El Paso a Chile se encuentra habilitado ya que no hay pronóstico del mal tiempo en cordillera.
Para el martes se prevé una jornada similar a la de este lunes, con buenas condiciones climáticas que invitan a disfrutar el calor pero tomando los recaudos pertinentes para el cuidado de la salud.