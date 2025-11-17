La semana inicia con un aumento de la temperatura, según el pronóstico del tiempo en Mendoza

Peatonal del Vino - familias disfrutando la música al aire libre - primavera - buen tiempo Los eventos al aire libre, como el de la Peatonal del Vino este fin de semana, convocan a multitudes que buscan aire fresco ante el calor. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, en torno al 10%, descartando la posibilidad de lluvias significativas para la fecha.

Las condiciones invitan a disfrutar de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante la intensidad del sol en las horas pico.

Una semana de calor, según el pronóstico del tiempo

El SMN advirtió en su informe semanal que el calor se instalará en estos días, hasta el domingo inclusive que alerta con una temperatura máxima de 35°.

El Paso a Chile se encuentra habilitado ya que no hay pronóstico del mal tiempo en cordillera.

Para el martes se prevé una jornada similar a la de este lunes, con buenas condiciones climáticas que invitan a disfrutar el calor pero tomando los recaudos pertinentes para el cuidado de la salud.