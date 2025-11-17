La licitación por $27.000 millones para el centro ambulatorio del Hospital Notti fue prorrogada

centro ambulatorio notti maqueta.1JPG Interior del futuro centro ambulatorio del Notti. Foto: Gobierno de Mendoza

Las postergación de la licitación para el Notti

Desde el Gobierno de Mendoza se informó este domingo que se postergó la licitación para construir el nuevo centro ambulatorio del Hospital Pediátrico Doctor Humberto Notti, considerada una obra clave dentro del plan integral de modernización del sanatorio infantil de referencia regional.

La apertura de los sobres fue programada ahora para el lunes 1 de diciembre a las 10 en salón Patricias del 4º piso de Casa de Gobierno.

Se indicó que la prórroga respondió a un pedido de las empresas para contar con más tiempo en el análisis técnico y económico de sus propuestas. La medida apuntó además a ampliar la participación de oferentes y asegurar un proceso licitatorio más transparente y competitivo.

El proyecto contempla una inversión oficial de $27.237 millones y un plazo de ejecución de 540 días seguidos.

centro ambulatorio notti maqueta.2JPG Otra imagen de la maqueta del centro ambulatorio del Notti.

Un edificio moderno y sustentable

El nuevo edificio, diseñado por la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud, se construirá en un terreno anexo al actual hospital, entre avenida Bandera de Los Andes y lateral del Acceso Este.

Contará con cuatro niveles –subsuelo, planta baja y dos pisos superiores- y superficie total de 12.725 m².

El diseño arquitectónico incluirá parasoles, terrazas preparadas para paneles fotovoltaicos, calefones solares y sistemas de climatización VRF de bajo consumo.

Se suma esto a una serie de obras complementarias ya en ejecución: la refacción del área de neurología y neurocirugía, la renovación de baños públicos y la creación de un nuevo módulo de consultorios externos, además de los avances en la obra de cirugía cardiovascular, que incorporará una sala para angiógrafo y nuevas camas de terapia intensiva.