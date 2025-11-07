La Municipalidad de Guaymallén pondrá en marcha este lunes 10 de noviembre la recuperación integral y ordenamiento del entorno del hospital Notti. Se trata de una ambiciosa obra pública que se concretará en el departamento. Los trabajos implican un corte de tránsito en avenida Bandera de Los Andes, entre Sarmiento y Artigas, por lo que habrá desvíos para quienes circulen por allí.
El lunes arrancan las obras en el entorno del hospital Notti y habrá cortes de tránsito
Quienes deseen concurrir al hospital Notti, deben tener en cuenta que el ingreso se realizará por la Lateral Norte del Acceso Este.
Algunas recorridos de los micros sufrirán modificaciones mientras duren las tareas.
Detalles de la obra en Guaymallén
Los trabajos a realizar incluyen la renovación de la calzada y veredas con adoquines y baldosas de granito para consolidar un nuevo perfil urbano y la eliminación de desniveles que harán más fluida la circulación peatonal.
También se renovarán cordones, cunetas, alcantarillas y banquinas, así como se ejecutarán mejoras en los drenajes urbanos próximos al hospital Notti, con el fin de evitar desbordes.
Además, se construirán nuevos apeaderos (mejorando zonas de espera y accesibilidad para los usuarios del transporte público), nuevos puentes vehiculares y peatonales, y se realizará el cambio de luminarias a tecnología LED.
En relación a la forestación, se incorporarán especies arbóreas y arbustivas adaptables al clima de Mendoza, de bajo requerimiento hídrico.
Cortes de tránsito
Para quienes circulan por Bandera de Los Andes hacia el este, deberán doblar hacia el norte por Artigas, luego por Pringles hacia el oeste hasta Sarmiento, para volver a Bandera de Los Andes.
En el caso de quienes circulen hacia el oeste, deberán girar hacia el norte por Sarmiento y una cuadra más adelante doblar por Damián Hudson al oeste hasta Mansilla, donde se podrá girar al sur para retomar Bandera de Los Andes.
Qué pasará con el recorrido de los micros en Guaymallén
En cuanto a las líneas de colectivos que transitan por Bandera de Los Andes en ambos sentidos, tomarán los mismos desvíos que los vehículos particulares, con tres excepciones:
-
La línea 311, que viene desde el barrio San Martín al hospital Notti, y habitualmente circula hacia el este por Pringles, girando por Artigas hasta Bandera de Los Andes. Ahora seguirá una cuadra más hacia el este por Pringles hasta Pedro B. Palacios, girará por Damián Hudson al oeste hasta Artigas y retomará Pringles hacia el oeste para volver al barrio San Martín.
Las líneas 462 y 463, que vienen desde el barrio La Estanzuela hasta el Notti. Ambas toman Bandera de Los Andes desde Artigas. A partir del lunes, girarán por Artigas hacia el norte hasta Pringles y tomarán Sarmiento para volver a Godoy Cruz.
Listado de paradas provisorias (líneas en sentido Oeste–Este)
-
Línea 645:
- Pringles y Sarmiento
- Sarmiento y Bandera de Los Andes
-
Líneas 620–914–915:
- Artigas y Bustelo
- Artigas y Pringles
- Pringles y Sarmiento
- Sarmiento y Bandera de Los Andes
-
Líneas 200–201–233–252–352–354–373–548–559:
- Artigas y Bustelo
- Artigas y Pringles
- Pringles y Sarmiento
- Sarmiento y Bandera de Los Andes
-
Líneas 547–552:
- Artigas y Bustelo
- Artigas y Pringles
- Sarmiento y Pringles
- Sarmiento y Bandera de Los Andes
-
Línea 311:
- Palacios y Hudson
-
Líneas 462–463:
- Pringles y Sarmiento
- Sarmiento y Bandera de Los Andes
Listado de paradas provisorias (líneas en sentido Este–Oeste)
-
Líneas 200–201–233–252–352–354–548–559:
- Sarmiento y Pedro del Castillo
- Pringles y Artigas
- Pringles y Mansilla
- Mansilla y Álvarez Condarco
-
Líneas 547–552:
- Sarmiento y Pedro del Castillo
- Patricias Mendocinas y Artigas
- Patricias Mendocinas y Mansilla
- Mansilla y Álvarez Condarco
-
Líneas 620–914–915:
- Sarmiento y Pedro del Castillo
- Pringles y Artigas
- Pringles y Mansilla
- Mansilla y Álvarez Condarco
-
Línea 645:
- Sarmiento y Pedro del Castillo
- Pringles y Artigas
-
Línea 308A–315E (Media y larga distancia):
- Sarmiento y Pringles
- Pringles y Mansilla