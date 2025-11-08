El exótico nombre que nadie elige en Argentina desde 1950 y solo 4 personas llevaron

Mientras algunos prefieren los nombres tradicionales y conocidos, asumiendo el riesgo de que su hijo se llame igual que muchos de sus contemporáneos, otros buscan originalidad y sofisticación. Son personas que necesitan saber que sus hijos serán únicos, y que cuando se los llame sólo ellos responderán a ese nombre.

Nombres raros 2 Los padres son los encargados de elegir los nombres. Algunos buscan sencillez, otros: originalidad.

De esta forma surgen nombres exóticos, que en realidad no se usaron jamás para una persona. sin embargo, mientras no sean ofensivos, la ley en Argentina permite su uso, dejando librado a la creatividad de los padres la forma de llamar a los nuevos miembros de la familia.