Qué significa que tu nombre empiece con una vocal, según la onomancia

Onomancia: qué significa que tu nombre comience con una vocal

La onomancia tiene raíces muy antiguas y sus postulados han atravesado distintas culturas, adaptándose a la evolución social. Por ejemplo, los egipcios atribuían poderes a los nombres. Con el paso de los años, una de las ramas de esta disciplina se enfocó en revelar rasgos de la personalidad dependiendo de las letras que estaban incluidas en cada nombre.

onomancia Onomancia: qué significa que tu nombre comience con una vocal.

En este sentido, la onomancia nos dice que, si nuestro nombre comienza con una vocal, tendrá un profundo significado. En concreto, quienes llevan identificadores de este tipo están ligados al mundo interior, a la intuición y a la emoción, ya que la vocal inicial representa el primer aliento del nombre. En contraste, los nombres que comienzan con una consonante están ligados a la estructura, la lógica y el plano material.