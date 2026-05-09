La psicología del dinero dice que tus emociones guían tus finanzas

En este caso, las emociones que gobiernan tu billetera son dignas de analizar.

La psicología del dinero dice que tus emociones guían tu dinero

Primero que nada, por lo general, para la psicología del dinero lo que viste en tu casa sobre la plata influye mucho dependiendo de si hubo escasez o abundancia. Es decir, hay un cierto pensamiento que altera la forma en que interpretamos la información y nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas, basadas en patrones erróneos por las experiencias y creencias que nos afectan de diferentes maneras.

Bien, allí es donde entran en juego las emociones que gobiernan tu dinero y, por ende, tus finanzas. Te contamos algunas:

dinero, mente, hombre El dinero es emocional, no lógico. Fuente: La mente es maravillosa.