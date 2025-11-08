Video: lo filmaron bailando al cometer un femicidio de 23 puñaladas con un destornillador

Embed - Jury Sees Video Of ‘Asylum Seeker Dancing After Stabbing Hotel Worker’

El femicidio del bailarín

Deng Majek, quien afirmaba tener 19 años, apuñaló a la víctima 23 veces con un destornillador. Le produjo 11 heridas en la cabeza que perforaron su cráneo. Otras puñaladas alcanzaron su pecho y brazo, mientras ella intentaba defenderse.

Rhiannon Skye gritó aterrorizada, como escuchó su amiga al otro lado de la línea, antes de que la llamada se cortara. Nadie iba a imaginar que esas serían sus últimas palabras con vida. La joven fue encontrada agonizante en el andén y falleció tres días después.

femicidio rhiannon skye 2 La víctima del brutal femicidio en Reino Unido.

Lo más escalofriante del caso fue capturado por las cámaras de seguridad: el femicida no solo siguió a la víctima desde su lugar de trabajo el hotel hasta estación hasta donde la atacó 23 veces con un destornillador sino que, tras el ataque, se alejó rápidamente, lanzó el teléfono de la víctima al río y compró una cerveza. Menos de 90 minutos después, fue filmado bailando y riendo en el estacionamiento del hotel como si nada hubiera pasado.

Nunca se estableció un motivo claro para el femicidio. En un juicio donde se mostraron los videos de las cámaras de seguridad, fue declarado culpable y el próximo 15 de diciembre se sabrá la sentencia en su contra.