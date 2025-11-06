El caso de Paola Tacacho llegó al cine: de qué trata el documental que conmociona al país

Paola Tacacho

Cronología del caso de Paola Tacacho

El 30 de octubre de 2020, alrededor de las 21 horas, Paola Estefanía Tacacho salió del gimnasio, caminó por calle Monteagudo y se encontró de frente con Mauricio Parada Parejas.

El joven comenzó a insultarle, mientras Paola aceleraba el paso. Mauricio sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarla. Fueron seis puñaladas, según los peritos.

Cuando comenzaron a llegar al lugar los vecinos de la zona, el joven no dudó: se clavó el puñal en el pecho y cayó sobre la vereda de Monteagudo al 500.

Es importante destacar que Paola había denunciado 22 veces a Mauricio por acoso. De esas 22 denuncias, solo fueron contabilizadas 14 por la Justicia. De estas, sólo una llegó a juicio, donde el entonces juez Juan Francisco Pisa decidió sobreseer al acusado.

Tras el femicidio de Paola, su familia impulsó un juicio político contra el juez Pisa. En 2021, la legislatura tucumana lo destituyó por mal desempeño en esta y otras causas.

Embed - 22 veces Paola Tacacho | Tráiler oficial

"22 veces Paola Tacacho", el documental que conmociona al país

El caso de Paola ahora ha llegado al cine. Se trata de un documental dirigido por Paula Scarso, recupera la historia de Paola Tacacho, asesinada en 2020 tras denunciar 22 veces a su acosador, y el recorrido de lucha que impulsó su familia.

Esta producción combina entrevistas, material de archivo y recreaciones, evitando el morbo y priorizando un enfoque humano y respetuoso. Si bien este documental se estrenó en Salta y en Tucumán, todavía se desconoce si llegará a las salas de otros cines del país o si se podrá ver en alguna plataforma de streaming.